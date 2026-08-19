الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور

أبو ظبي-أنقرة-سانا‏

أدانت الإمارات اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ‏محافظة إدلب، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.‏

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وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على منصة إكس، أن الاعتداءات الإسرائيلية ‏المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم ‏بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.‏

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وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل ‏أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، ودعمها لكل المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته ‏إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.‏

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ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي ‏السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي ‏والدولي.‏

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ولاقت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري إدانات عربية وإسلامية واسعة، وسط ‏دعوات إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على ‏الأراضي السورية.‏