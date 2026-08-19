الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور

3333 660x330 1 الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور

أبو ظبي-أنقرة-سانا‏

أدانت الإمارات اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ‏محافظة إدلب، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.‏
‏ ‏
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على منصة إكس، أن الاعتداءات الإسرائيلية ‏المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم ‏بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.‏
‏ ‏
وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل ‏أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، ودعمها لكل المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته ‏إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.‏
‏ ‏
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي ‏السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي ‏والدولي.‏
‏ ‏
ولاقت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري إدانات عربية وإسلامية واسعة، وسط ‏دعوات إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على ‏الأراضي السورية.‏

منظمة العفو الدولية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة لم تتوقف بعد
الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 61 سفينة وإيقاف حركة 4 أخرى منذ بدء الحصار على ‏إيران
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‑ الإيرانية تشعل الأسعار في أوروبا والعالم
ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ‏إلى 73,384 ‏قتيلاً‎ ‎
أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا تعدّل اتفاق “أوكوس” لتزويد كانبيرا بغواصات مستعملة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك