الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور

أبو ظبي-أنقرة-سانا
أدانت الإمارات اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على منصة إكس، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.
وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، ودعمها لكل المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ولاقت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري إدانات عربية وإسلامية واسعة، وسط دعوات إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.