الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في حمص وتجدد رفضها جميع أشكال الإرهاب

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في مدينة حمص اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: إنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم، ولحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان انفجار إرهابي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة اليوم في حي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أدى إلى ارتقاء ثمانية أشخاص وإصابة 18 بجروح متفاوتة، فيما أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن الجهة التي تقف وراء هذا التفجير الإرهابي ستطالها يد العدالة، مشدداً على أن الأيادي الشريرة ستفشل في محاولاتها الرامية إلى ضرب وحدة الشعب السوري وزعزعة استقراره.