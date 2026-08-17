ارتفاع عديد الجيش الألماني ليبلغ أعلى مستوى له منذ 13 عاماً

برلين-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الإثنين، أن عديد الجيش الألماني بلغ في نهاية تموز الماضي أعلى مستوى له منذ 13 عاماً، مسجلاً نحو 186700 جندي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن الوزارة قولها في بيان: “إن عدد الجيش ارتفع بنحو 3700 جندي، أي بنسبة نحو اثنين بالمئة مقارنة بتموز من العام الماضي”.

وأوضحت الوزارة، أن المستهدف للعام الجاري يتراوح بين 186 ألفاً و190 ألف جندي، في وقت تكثف فيه ألمانيا إنفاقها الدفاعي في إطار مساعيها لتعزيز قدراتها العسكرية، بعد عقود من خفض الإنفاق عقب انتهاء الحرب الباردة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد طلبات الالتحاق بالجيش خلال تموز الماضي بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 47300 طلب، فيما بلغ عدد المتطوعين في الخدمة العسكرية، والجنود العاملين بعقود قصيرة الأجل نحو 12100 شخص، بزيادة تقارب ستة بالمئة عن العام الماضي.

وكانت السلطات الألمانية أرسلت في أواخر تموز الماضي نحو 378 ألف استبيان للتسجيل العسكري، شكل الرجال نحو 96 بالمئة منها، مقابل أربعة بالمئة للنساء.

وتعتزم ألمانيا رفع عديد قواتها المسلحة إلى ما لا يقل عن 260 ألف عنصر بحلول عام 2035، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز الجيش، كما استحدثت العام الماضي نموذجاً جديداً للخدمة العسكرية الطوعية.

ويقضي النموذج الجديد بإخضاع الرجال البالغين 18 عاماً لفحص عسكري إلزامي، دون إعادة العمل بالتجنيد الإجباري، مع إتاحة الالتحاق بالخدمة العسكرية على أساس طوعي.