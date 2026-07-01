عون يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني جهود إنهاء التصعيد في لبنان

بيروت-سانا

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، التطورات الراهنة لبنانياً وإقليمياً.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الأربعاء، أن الجانبين تناولا الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في لبنان في ضوء صيغة الإطار التي تم التوصل إليها نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن.

من جانبه، أكد ميتسوتاكيس دعم بلاده لصيغة الإطار وللمواقف التي اتخذها عون والحكومة اللبنانية لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وأشار ميتسوتاكيس إلى استعداد بلاده لمساعدة لبنان لتمكينه من تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها، وذلك في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال دعم الجيش، منوهاً إلى تكليف وزير الدفاع التنسيق مع نظيره اللبناني في هذا الصعيد.

ووقّع لبنان وإسرائيل، في الـ26 من الشهر المنصرم، اتفاقاً إطارياً عقب جولة خامسة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن.

يذكر أنه جرت عدة جولات من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية، حيث يتمسك لبنان منذ بدء جولات المحادثات بجملة مطالب، أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت إليها خلال الحرب الأخيرة.