مباحثات سعودية قطرية عمانية لخفض التصعيد بالمنطقة

الرياض-سانا



بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصالين هاتفيين اليوم الأحد، مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والعُماني بدر بن حمد البوسعيدي مستجدات الأوضاع الإقليمية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن مباحثات الوزراء الهاتفية تناولت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهم في إطار تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



وفي سياق متصل بحث ابن فرحان خلال لقائه وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.



وجدد الوزير السعودي التأكيد على موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار اليمن معرباً عن تطلع المملكة إلى مواصلة العمل المشترك معه بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز الاستقرار في المنطقة.



وتأتي هذه المباحثات في إطار مواصلة التنسيق المشترك، وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية، وضمان خفض التصعيد وأمن الملاحة البحرية في الممرات المائية بمضيقي هرمز وباب المندب بما يكفل الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.