الإمارات تتعامل مع صواريخ بالستية ومسيّرات معادية في أجواء البلاد

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي تعاملت مع 11 صاروخاً بالستياً، و27 مسيرة معادية في أجواء البلاد.

وذكرت الوزارة في بيانها على منصة “إكس”، أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 425 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1941 طائرة مسيرة، “أدت إلى مقتل منتسبين اثنين من القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومدني متعاقد مع القوات المسلحة، بالإضافة إلى مقتل 8 مدنيين، وإصابة 178 آخرين”.

وأكدت الوزارة استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وتتعرض دول الخليج العربي بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطول منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك