السيسي وميلوني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

القاهرة-سانا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في تصريح: “إن الجانبين بحثا خلال الاتصال مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى مسارات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، وأكدا أهمية تغليب لغة الحوار ومواصلة الجهود لمنع التصعيد، وتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية، بما يخدم الأمن والاستقرار”.

وأشار الشناوي إلى أن الاتصال شهد توافقاً على دفع آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتشاور السياسي المستمر بين القاهرة وروما، بما يسهم في دعم جهود ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة وروما حيال الأزمات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية بين مصر وإيطاليا، ولا سيما في مجالات الطاقة، وإدارة ملف الهجرة غير الشرعية، والأمن الإقليمي.