روته: الناتو يقوم بما يلزم للدفاع عن تركيا والدول الأعضاء في الحلف

أنقرة-سانا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته اليوم الأربعاء، أن الحلف سيقوم بما يلزم للدفاع عن تركيا الدولة العضو التي استُهدفت بـ 4 صواريخ إيرانية خلال الشهر الماضي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن روته قوله: إن “إيران تبث الفوضى والرعب في المنطقة ويظهر تأثير ذلك في تركيا”، مشيراً إلى أن “الناتو نجح خلال الأسابيع الأخيرة في اعتراض أربعة صواريخ باليستية إيرانية كانت متجهة نحو تركيا”.

وأكد روته أن “الناتو على أهبة الاستعداد لمثل هذه التهديدات وسيفعل دائماً كل ما يلزم للدفاع عن تركيا وكل الدول الأعضاء”.

وخلال زيارة قام بها لمقر شركة “أسيلسان” للصناعات الدفاعية التركية، أشاد روته بالثورة التي يشهدها قطاع الدفاع التركي.

وقال روته في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأناضول: إن: “أنظمة الدفاع الجوي والمسيّرات والذخائر والرادارات والقدرات الفضائية هي ما سيحمينا، وأنتم تبتكرون تقنيات متطورة في هذا البلد وتُتقنون قدرات كثيرة وهذا ما نحتاجه”، مشدداً على “ضرورة تسريع الإنتاج وتعزيز الابتكار في مجال الصناعات الدفاعية في ظل الأخطار الجسيمة التي تواجه دول حلف شمال الأطلسي”، مؤكداً أن ذلك من أهم أولويات الناتو.

وحسب ما كشفته مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول، فقد التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع روته في أنقرة اليوم الأربعاء، دون أن تتطرق المصادر إلى مضمون ما بحثه الجانبان خلال اللقاء، ومن المقرر أيضاً أن يلتقي روته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق اليوم، وفقاً للأناضول.

ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء الـ32 في حلف الناتو قمة مطلع تموز المقبل في العاصمة التركية أنقرة.