مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم لمستوطنين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطيني وأُصيب ثلاثة آخرون اليوم السبت، جرّاء هجوم نفّذه مستوطنون إسرائيليون قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: “إن شاباً قُتل متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الصدر، فيما أُصيب ثلاثة آخرون جرّاء هجوم لمستوطنين مسلّحين على بلدة قصرة جنوب المدينة”.

وكان فلسطينيان قُتلا أول أمس الخميس برصاص قوات الاحتلال في قرية زعترة جنوب نابلس، ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع الشهر الجاري إلى سبعة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.