المسؤولة الأممية ألبانيزي على قائمة العقوبات الأمريكية من جديد

واشنطن-سانا

أعادت الولايات المتحدة الامريكية امس الأربعاء، إدراج اسم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.

وذكرت وكالة رويترز أن إشعاراً على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أظهر إعادة إدراج ألبانيزي على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وأصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا يوم الجمعة قراراً إدارياً بوقف تنفيذ قرار قضائي سابق برفع العقوبات عن ألبانيزي، ما أتاح للحكومة مرة أخرى تصنيف ألبانيزي مواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات.

ورُفع اسم ألبانيزي من قائمة العقوبات في وقت سابق من أيار الحالي بعد أن أصدر قاض اتحادي أمراً بتعليق العقوبات مؤقتاً بعد تحرك قانوني من زوجها وابنتها.

وفرضت واشنطن عقوبات على الإيطالية ألبانيزي في تموز 2025، بسبب ما وصفته بجهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومسؤولين تنفيذيين في الولايات المتحدة وإسرائيل.