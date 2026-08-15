سبعة قتلى وثلاثة جرحى جراء غارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل سبعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون فجر اليوم السبت جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فرق الإسعاف والدفاع المدني اللبناني تواصل عمليات رفع الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا وإسعاف الجرحى، ونقلهم إلى مستشفيات مدينة النبطية.

وأشارت الوكالة إلى أن الغارة استهدفت المنزل الواقع في أطراف البلدة من جهة الزرارية.

وكان شخصان أصيبا الثلاثاء الماضي، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية ‏في مدينة النبطية جنوب لبنان، فيما تضررت سيارة إسعاف أثناء توجه ‏طاقمها لإسعاف المصابين.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص أساساً على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.