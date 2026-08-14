الرياض-سانا
أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مجددةً رفضها استمرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة “إكس”: إنّ “تكرار الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، والذي أدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك”.
وأضافت: “إن المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، وتطالبها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، وتؤكد أنّ أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه”.
وجدّدت السعودية تضامنها مع الإمارات، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها ومقدراتها.
وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس، تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع إصابات، وسبق أن أعلنت الشركة عن تعرض إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.
السعودية تدين استهداف إيران ناقلتين إماراتيتين في هرمز وتطالبها بوقف اعتداءاتها
الرياض-سانا