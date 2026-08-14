السعودية تدين استهداف إيران ناقلتين إماراتيتين في هرمز وتطالبها بوقف اعتداءاتها

الرياض-سانا‏

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أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف ناقلتين تابعتين ‏لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مجددةً رفضها استمرار ‏الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية.‏

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة “إكس”: إنّ “تكرار الاعتداءات ‏يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات ‏الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، وتحدياً سافراً لقرار ‏مجلس الأمن رقم (2817)، الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن ‏التجارية عبر مضيق هرمز، والذي أدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ‏ذلك”.‏

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وأضافت: “إن المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه ‏الاعتداءات، وتطالبها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات ‏الصلة، وتؤكد أنّ أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن ‏استمرار الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه”.‏

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وجدّدت السعودية تضامنها مع الإمارات، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من ‏إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها ومقدراتها.‏

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وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس، تعرض سفينتين تابعتين لها ‏لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع ‏إصابات، وسبق أن أعلنت الشركة عن ‏تعرض إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.‏