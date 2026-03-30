الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي التصعيد العسكري في المنطقة

أبوظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والسلم الإقليميين والعالميين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن الجانبين تطرقا خلال مباحثاتهما الهاتفية إلى العدوان الإيراني المستمر على الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وتأثيراته الخطيرة على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

من جهته أدان رئيس المجلس الأوروبي العدوان الإيراني على الإمارات، لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقوانين الدولية.

كما بحث الجانبان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله، وفرص توسيع آفاقه على جميع المستويات بما يعزز المصالح المشتركة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.