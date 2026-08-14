أستراليا وبريطانيا تعززان التعاون في تقنيات رادارات الدفاع

كانبرا-سانا‏

وقعت أستراليا والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً لتعميق التعاون في مجال قدرات ‏رادارات المسح الإلكتروني النشط “‏AESA‏”، وذلك في إطار تعزيز الشراكة ‏الدفاعية والصناعية بين البلدين.‏

‏ وأوضحت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان نُشر على موقعها الرسمي أمس ‏الخميس، أنّ التعاون يركّز على تكنولوجيا رادارات تطورها شركة ” ‏CEA ‎Technologies‏ “الأسترالية، ومقرها كانبرا.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين البريطاني والأسترالي يعتزمان العمل معاً لتنفيذ ‏مبادرات مشتركة في مجال رادارات “‏AESA‏”، التي جرى الإعلان عنها خلال ‏الاجتماعات الأخيرة لوزراء خارجية ودفاع البلدين.‏

وتأتي الشراكة الجديدة في وقت تعمل فيه كانبرا ولندن على توسيع علاقاتهما ‏الاستراتيجية، وخاصة من خلال شراكة ” ‏AUKUS‏ ” الثلاثية التي تم إعلانها في ‏أيلول عام 2021 بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بهدف تعزيز ‏التعاون العسكري وتقاسم التقنيات المتقدمة في منطقة الهندي- الهادئ.‏

ورغم أن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية تستحوذ على الجزء الأكبر من ‏الاهتمام المرتبط بهذه الشراكة، فإن التعاون بين كانبرا ولندن يمتد أيضاً إلى ‏مجالات أخرى تشمل التقنيات الدفاعية المتقدمة.‏