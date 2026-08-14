أستراليا وبريطانيا تعززان التعاون في تقنيات رادارات الدفاع

كانبرا-سانا
وقعت أستراليا والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً لتعميق التعاون في مجال قدرات رادارات المسح الإلكتروني النشط “AESA”، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الدفاعية والصناعية بين البلدين.
وأوضحت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان نُشر على موقعها الرسمي أمس الخميس، أنّ التعاون يركّز على تكنولوجيا رادارات تطورها شركة ” CEA Technologies “الأسترالية، ومقرها كانبرا.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين البريطاني والأسترالي يعتزمان العمل معاً لتنفيذ مبادرات مشتركة في مجال رادارات “AESA”، التي جرى الإعلان عنها خلال الاجتماعات الأخيرة لوزراء خارجية ودفاع البلدين.
وتأتي الشراكة الجديدة في وقت تعمل فيه كانبرا ولندن على توسيع علاقاتهما الاستراتيجية، وخاصة من خلال شراكة ” AUKUS ” الثلاثية التي تم إعلانها في أيلول عام 2021 بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بهدف تعزيز التعاون العسكري وتقاسم التقنيات المتقدمة في منطقة الهندي- الهادئ.
ورغم أن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية تستحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام المرتبط بهذه الشراكة، فإن التعاون بين كانبرا ولندن يمتد أيضاً إلى مجالات أخرى تشمل التقنيات الدفاعية المتقدمة.