مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 10 جراء قصف إسرائيلي لمناطق وسط وشمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان وأصيب 10 آخرون اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قتل جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، كما قتل فلسطيني آخر وأصيب آخرون تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب غزة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من الفلسطينيين في بلدة جباليا شمال القطاع.

وأضافت المصادر أن طواقم مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت خدماتها الطبية لـ 10 إصابات جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

ووفقاً لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى 73.341 قتيلاً و174.086 جريحاً.