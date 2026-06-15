إيطاليا تعلن استعدادها لتدريب الجيش اللبناني

لوكسمبورغ-سانا



أعربت إيطاليا اليوم الإثنين عن استعدادها للمساهمة في تدريب القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز قدراتها، ومساعدتها على التصدي لميليشيا “حزب الله” والحد من حضورها.



ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني قوله، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الإثنين: إن بلاده ستواصل دورها الدبلوماسي، وهي مستعدة لضمان حضورها في لبنان للمساعدة في تعزيز تنظيم وتدريب القوات المسلحة اللبنانية، التي يرى أنها يجب أن تبسط سيطرتها الكاملة على الأراضي اللبنانية.



وأوضح تاياني أن “حزب الله” لا يمكنه أن يسيطر جزئياً على الأراضي اللبنانية، معتبراً أنه ليس منظمة شرعية، بل “تنظيم عسكري إرهابي” يواصل إثارة المشاكل وشن الهجمات على إسرائيل.



وكان تاياني أكد في وقت سابق رغبة إيطاليا في تعزيز السلطة اللبنانية الشرعية التي وقّعت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيراً إلى أن “حزب الله” أحبط هذا الاتفاق، وأنه يتعين على الجميع المضي خطوة نحو السلام، لكن يبدو له أن “حزب الله” من بين الأطراف التي لا تريد السلام.