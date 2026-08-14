مصرع 4 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة شرق اليابان

طوكيو-سانا
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء حوادث مرتبطة بهطول أمطار غزيرة ”غير مسبوقة” تسببت أيضاً بتعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات شرق اليابان.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) عن حكومة محافظة تشيبا الأكثر تضرراً قولها: إن أربعة أشخاص توفوا بعد هطول أمطار غزيرة قياسية في المنطقة منذ المساء حتى فجر اليوم، بينهم رجل في الستينيات أو السبعينيات من عمره عُثر عليه طافياً على طريق غمرته المياه، وامرأة تبلغ 66 عاماً حاصرتها المياه داخل سيارتها، فيما أصيب شخص وفقد آخر .
وحث مسؤولو الأرصاد الجوية الناس على البقاء متيقظين لخطر الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار، ليس فقط في تشيبا، ولكن في أماكن أخرى في منطقة كانتو، بما في ذلك طوكيو.
وقضى نحو 1800 شخص ليلتهم في مقر حكومة المحافظة بعد تعليق خدمات النقل العام، كما استقبلت عشرة مواقع أخرى في مدينة تشيبا أكثر من 1000 شخص.
وأثرت الأمطار الغزيرة أيضاً على مطار ناريتا الدولي الرئيسي الذي يخدم طوكيو.
وأفادت الشركة المشغلة للمطار في محافظة تشيبا أن حوالي 7000 شخص كانوا عالقين في المطار حتى الساعة الرابعة صباحاً من اليوم، وتوقفت حركة القطارات والحافلات.
كما أعلنت شركة JR East تعليق خدمات قطار ناريتا إكسبريس من أول رحلة وحتى حوالي الساعة الثالثة من مساء اليوم، فيما قد تتأخر رحلات القطارات الأخرى في محافظة تشيبا طوال اليوم.
وأعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية أنه اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً يوم الجمعة، كان حوالي 24000 منزل في محافظات تشيبا وسايتاما وإيباراكي وتوتشيغي بدون كهرباء.
وغمرت المياه ما مجموعه 45 منزلاً في مدن مثل إيتشيكاوا وكاشيوا وساكورا.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت في وقت سابق تحذيراً طارئاً من المستوى الخامس بشأن الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في أجزاء من محافظة تشيبا، وهو أعلى مستوى على مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.