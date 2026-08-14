مصرع 4 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة شرق اليابان

طوكيو-سانا‏

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء حوادث مرتبطة بهطول أمطار غزيرة ‌‏”غير مسبوقة” تسببت أيضاً بتعطل حركة المرور وخدمات مطارات وقطارات شرق ‏اليابان.‏

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (‏NHK‏) عن حكومة محافظة تشيبا الأكثر ‏تضرراً قولها: إن أربعة أشخاص توفوا بعد هطول أمطار غزيرة قياسية في المنطقة ‏منذ المساء حتى فجر اليوم، بينهم رجل في الستينيات أو السبعينيات من عمره عُثر ‏عليه طافياً على طريق غمرته المياه، وامرأة تبلغ 66 عاماً حاصرتها المياه داخل ‏سيارتها، فيما أصيب شخص وفقد آخر .‏

وحث مسؤولو الأرصاد الجوية الناس على البقاء متيقظين لخطر الانهيارات الأرضية ‏والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار، ليس فقط في تشيبا، ‏ولكن في أماكن أخرى في منطقة كانتو، بما في ذلك طوكيو.‏

وقضى نحو 1800 شخص ليلتهم في مقر حكومة المحافظة بعد تعليق خدمات النقل ‏العام، كما استقبلت عشرة مواقع أخرى في مدينة تشيبا أكثر من 1000 شخص.‏

وأثرت الأمطار الغزيرة أيضاً على مطار ناريتا الدولي الرئيسي الذي يخدم طوكيو.

‏وأفادت الشركة المشغلة للمطار في محافظة تشيبا أن حوالي 7000 شخص كانوا ‏عالقين في المطار حتى الساعة الرابعة صباحاً من اليوم، وتوقفت حركة القطارات ‏والحافلات.‏

كما أعلنت شركة ‏JR East‏ تعليق خدمات قطار ناريتا إكسبريس من أول رحلة ‏وحتى حوالي الساعة الثالثة من مساء اليوم، فيما قد تتأخر رحلات القطارات الأخرى ‏في محافظة تشيبا طوال اليوم.‏

وأعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية أنه اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً يوم ‏الجمعة، كان حوالي 24000 منزل في محافظات تشيبا وسايتاما وإيباراكي وتوتشيغي ‏بدون كهرباء.‏

وغمرت المياه ما مجموعه 45 منزلاً في مدن مثل إيتشيكاوا وكاشيوا وساكورا.‏

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت في وقت سابق تحذيراً طارئاً من ‏المستوى الخامس بشأن الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في أجزاء من محافظة ‏تشيبا، وهو أعلى مستوى على مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.‏