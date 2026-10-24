معرض “سيدات مبدعات” في القصير.. منصة لدعم المشاريع الصغيرة وتمكين المرأة

حمص-سانا
من المؤونة والمعجنات إلى الفخار والكروشيه والشموع واللوحات الفنية، تتنوع المنتجات التي تعرضها سيدات من مدينة القصير وريفها بمحافظة حمص في معرض “سيدات مبدعات” الذي افتتح اليوم السبت، في المركز الثقافي بالمدينة، ضمن فعاليات أسبوع المرأة السورية، بهدف التعريف بأعمالهن ومشروعاتهن.
ويضم المعرض منتجات غذائية وحرفية وفنية، تشمل المؤونة والمعجنات وأعمال الصوف والخياطة والفخار، وصناعة الورد والأشغال اليدوية والجبس والشموع والريزين والكروشيه، إلى جانب اللوحات الفنية والهدايا ولقاءات تستضيف عدداً من النساء للحديث عن تجاربهن خلال سنوات النزوح وبعد العودة إلى مناطقهن.
وأوضح مدير المركز الثقافي في القصير عبد المجيد القرانداش لـ سانا، أن المعرض يأتي ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بأسبوع المرأة السورية، ويهدف إلى إبراز دور المرأة العاملة والمنتجة في المنطقة، والتعريف بمهاراتها وإبداعاتها في مجالات متنوعة.
وأشار القرانداش إلى أن اللقاءات المرافقة تتيح للنساء المشاركات الحديث عن تجاربهن والتحديات التي واجهنها خلال النزوح وبعد العودة، وما بذلنه لمواصلة العمل والإنتاج.
مقترح لإقامة سوق دائمة للحرف اليدوية
بيّن مدير منطقة القصير حسن محب الدين، أن تنوع المنتجات المعروضة دفع إلى طرح فكرة إقامة سوق للحرف اليدوية ومعرض دائم لمنتجات السيدات، لافتاً إلى العمل على متابعة المقترح بما يتيح لهن عرض أعمالهن وتسويقها بصورة مستمرة.
وتحدثت المشاركة رزان الزهوري عن تجربتها في صناعة منتجات الجبس والشموع والريزين، موضحةً أن مشاركتها تهدف إلى التعريف بأعمالها والوصول إلى شريحة أوسع من المهتمين، ولا سيما أنها لا تمتلك محلاً خاصاً لعرض منتجاتها.
وأضافت الزهوري، أنها بدأت مشروعها باستخدام عدد محدود من القوالب، ثم طورت مهاراتها من خلال التعلم عبر الإنترنت ومتابعة الصفحات المتخصصة، وزادت إنتاجها تدريجياً وفقاً للطلبات، وتسعى إلى تطوير تصاميمها وتوسيع نطاق عملها.
ولفت الدكتور باهر عامر، أحد أهالي مدينة القصير أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تسهم في إطلاق مشروعات صغيرة توفر مصادر دخل للأسر وتساعد في تحسين سبل العيش، منوهاً بالتنوع في الأعمال التي قدمها المعرض.
ويستمر معرض “سيدات مبدعات” حتى 26 تشرين الأول الجاري، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، في قاعة المعرض بالمركز الثقافي في مدينة القصير.