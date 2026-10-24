معرض “سيدات مبدعات” في القصير.. منصة لدعم المشاريع الصغيرة وتمكين المرأة

حمص-سانا‏

من المؤونة والمعجنات إلى الفخار والكروشيه والشموع واللوحات الفنية، تتنوع المنتجات ‏التي تعرضها سيدات من مدينة القصير وريفها بمحافظة حمص في معرض “سيدات مبدعات” الذي افتتح ‏اليوم السبت، في المركز الثقافي بالمدينة، ضمن فعاليات أسبوع المرأة السورية، بهدف التعريف ‏بأعمالهن ومشروعاتهن.‏

ويضم المعرض منتجات غذائية وحرفية وفنية، تشمل المؤونة والمعجنات وأعمال ‏الصوف والخياطة والفخار، وصناعة الورد والأشغال اليدوية والجبس والشموع والريزين ‏والكروشيه، إلى جانب اللوحات الفنية والهدايا ولقاءات تستضيف عدداً من ‏النساء للحديث عن تجاربهن خلال سنوات النزوح وبعد العودة إلى مناطقهن.‏

وأوضح مدير المركز الثقافي في القصير عبد المجيد القرانداش لـ سانا، أن المعرض يأتي ‏ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بأسبوع المرأة السورية، ويهدف إلى إبراز دور المرأة ‏العاملة والمنتجة في المنطقة، والتعريف بمهاراتها وإبداعاتها في مجالات متنوعة.‏

وأشار القرانداش إلى أن اللقاءات المرافقة تتيح للنساء المشاركات الحديث عن تجاربهن ‏والتحديات التي واجهنها خلال النزوح وبعد العودة، وما بذلنه لمواصلة العمل والإنتاج.‏

مقترح لإقامة سوق دائمة للحرف اليدوية

بيّن مدير منطقة القصير حسن محب الدين، أن تنوع المنتجات المعروضة دفع إلى طرح ‏فكرة إقامة سوق للحرف اليدوية ومعرض دائم لمنتجات السيدات، لافتاً إلى العمل على ‏متابعة المقترح بما يتيح لهن عرض أعمالهن وتسويقها بصورة مستمرة.‏

وتحدثت المشاركة رزان الزهوري عن تجربتها في صناعة منتجات الجبس والشموع ‏والريزين، موضحةً أن مشاركتها تهدف إلى التعريف بأعمالها والوصول إلى شريحة ‏أوسع من المهتمين، ولا سيما أنها لا تمتلك محلاً خاصاً لعرض منتجاتها.‏

وأضافت الزهوري، أنها بدأت مشروعها باستخدام عدد محدود من القوالب، ثم طورت ‏مهاراتها من خلال التعلم عبر الإنترنت ومتابعة الصفحات المتخصصة، وزادت إنتاجها ‏تدريجياً وفقاً للطلبات، وتسعى إلى تطوير تصاميمها وتوسيع نطاق عملها.‏

ولفت الدكتور باهر عامر، أحد أهالي مدينة القصير أن مثل هذه المبادرات يمكن أن ‏تسهم في إطلاق مشروعات صغيرة توفر مصادر دخل ‏للأسر وتساعد في تحسين سبل ‏العيش، منوهاً بالتنوع في الأعمال التي قدمها المعرض.‏

ويستمر معرض “سيدات مبدعات” حتى 26 تشرين الأول الجاري، ويستقبل الزوار ‏يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، في قاعة المعرض بالمركز الثقافي ‏في مدينة القصير.‏