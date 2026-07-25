مقتل خمسة أشخاص بانهيار تربة على منزل في الصين

بكين-سانا
لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون إثر انهيار مفاجئ للتربة على منزل في قرية بمحافظة هونغتونغ بمدينة لينفن الواقعة في مقاطعة شانشي شمال الصين.
ونقلت وكالة شينخوا اليوم السبت عن سلطات الاستجابة للطوارئ في المحافظة قولها: إن الحادث وقع في قرية هاويي ببلدة ديتسون مساء أمس الجمعة.
وأضافت السلطات أن فرق الإنقاذ، بمشاركة الشرطة ورجال الإطفاء والكوادر الطبية، تمكنت من انتشال الأشخاص الثمانية الذين كانوا عالقين تحت الأنقاض، إلا أن خمسة منهم فارقوا الحياة، فيما نُقل المصابون الثلاثة إلى المستشفى، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.
وكانت السلطات الصينية أعلنت في التاسع من تموز الجاري مصرع 39 شخصاً جراء الفيضانات التي ضربت منطقة قوانغشي جنوب البلاد على مدى عدة أيام.