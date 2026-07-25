مقتل خمسة أشخاص بانهيار تربة على منزل في الصين

بكين-سانا‏

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون إثر ‏انهيار مفاجئ للتربة على منزل في قرية بمحافظة ‏هونغتونغ بمدينة لينفن الواقعة في مقاطعة شانشي شمال ‏الصين‎.‎

ونقلت وكالة شينخوا اليوم السبت عن سلطات الاستجابة ‏للطوارئ في المحافظة قولها: إن الحادث وقع في قرية ‏هاويي ببلدة ديتسون مساء أمس الجمعة‎.‎

وأضافت السلطات أن فرق الإنقاذ، بمشاركة الشرطة ‏ورجال الإطفاء والكوادر الطبية، تمكنت من انتشال ‏الأشخاص الثمانية الذين كانوا عالقين تحت الأنقاض، إلا ‏أن خمسة منهم فارقوا الحياة، فيما نُقل المصابون الثلاثة ‏إلى المستشفى، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة‎.‎

وكانت السلطات الصينية أعلنت في التاسع من تموز ‏الجاري مصرع 39 شخصاً جراء الفيضانات التي ‏ضربت منطقة قوانغشي جنوب البلاد على مدى عدة أيام‎.‎