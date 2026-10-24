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في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. جهود متواصلة للحفاظ على خلو ‏سوريا من المرض

photo 1 2026 10 24 17 25 47 في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. جهود متواصلة للحفاظ على خلو ‏سوريا من المرض
فرق اللقاح والتواصل التابعة لمنطقة حماة الثانية تجري جولتها لإعطاء اللقاح الروتيني في حي الصواعق -أرشيف -سانا

دمشق-سانا‏
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يمثّل الحفاظ على خلو سوريا من شلل الأطفال تحدياً صحياً يتطلب ‏استمرار حملات ‏التلقيح، وتعزيز إجراءات الوقاية والترصد ‏الوبائي، ويعود اليوم العالمي لشلل الأطفال ‏الذي يصادف في الـ ‌‏24 من تشرين الأول من كل عام ، للتأكيد على أهمية تكثيف ‏الجهود ‏لحماية الأطفال من هذا المرض.‏
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وأوضح مدير البرنامج الوطني للقاح في وزارة الصحة الدكتور ‏تركي الضاهر في تصريح لسانا ‏اليوم السبت، أن الوزارة تنفذ ‏خططها للحفاظ على خلو سوريا من مرض شلل الأطفال، ‏عبر عدة ‏إجراءات تتمثل بـ :‏
تعزيز التلقيح الروتيني
تطوير أنظمة الترصد الوبائي
تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية الوقاية من المرض

photo 2 2026 10 24 17 25 47 في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. جهود متواصلة للحفاظ على خلو ‏سوريا من المرض

وأشار الضاهر إلى أن الوزارة توفر لقاحي شلل الأطفال الفموي ‌‏(‏bOPV‏) والعضلي ‌‏(‏IPV‏) مجاناً ضمن برنامج التلقيح الوطني من ‏خلال المراكز الصحية الثابتة والفرق ‏الجوالة، مع التركيز على ‏الوصول إلى الأطفال غير الملقحين، والمناطق النائية ‏والتجمعات ‏السكانية ذات التغطية المنخفضة، بما يسهم في رفع المناعة ‏المجتمعية والحد ‏من مخاطر انتشار الفيروس المسبب للمرض.‏

لقاح شلل الأطفال

وبين الضاهر أن جهود الوزارة تتضمن المتابعة المستمرة لحالات ‏الشلل الرخو الحاد ‌‏(‏AFP‏)، وتطبيق نظام الإبلاغ الأسبوعي ‏الصفري، إلى جانب إجراء الترصد البيئي ‏الدوري لعينات مياه ‏الصرف الصحي للكشف المبكر عن أي مؤشرات لوجود الفيروس ‌‏والاستجابة السريعة لها، فضلاً عن سد الفجوات المناعية في ‏المناطق المستهدفة.‏
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وأكد مدير البرنامج على أهمية التوعية المجتمعية بوصفها ركيزة ‏أساسية للوقاية من شلل ‏الأطفال، والتواصل المباشر مع الأهالي ‏للتوعية بضرورة الالتزام بجدول التلقيح ‏الوطني واستكمال جميع ‏الجرعات المقررة في مواعيدها، وأن اللقاحات آمنة وفعالة.‏
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وثمّن الضاهر جهود الكوادر الصحية العاملة في برامج التلقيح ‏والترصد الوبائي، داعياً ‏الأهالي إلى الالتزام بجدول التلقيح ‏الوطني، والتأكد من حصول أطفالهم على جميع ‏الجرعات المقررة، ‏بما يعزز حماية المجتمع ويحافظ على خلو سوريا من شلل الأطفال.‏

photo 2026 10 24 17 36 19 في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. جهود متواصلة للحفاظ على خلو ‏سوريا من المرض

وكانت وزارة الصحة أطلقت، بدعم من منظمتي الصحة العالمية ‌‏(‏WHO‏)، والأمم ‏المتحدة للطفولة “اليونيسف”، وبتمويل من ‏التحالف العالمي للقاحات والتحصين “غافي”، ‏حملة تلقيح بين 31 ‏آذار و26 نيسان 2026، استهدفت نحو 900 ألف طفل في 19 ‌‏منطقة ضمن أربع محافظات، بهدف الوصول إلى الأطفال غير ‏الملقحين أو غير ‏المستكملين جرعاتهم، وسد الفجوات المناعية، ‏وشملت الحملة إعطاء لقاح شلل الأطفال ‏الفموي.‏

وتحدث الإصابة بفيروس شلل الأطفال بشكل رئيسي عبر دخول ‏الفيروس إلى الجسم عن ‏طريق الفم، نتيجة تناول طعام أو شراب ‏ملوث ببراز شخص مصاب، أو عبر التلامس ‏المباشر مع مفرزاته ‏التنفسية.‏

ويحتفل باليوم العالمي لشلل الأطفال هذا العام تحت شعار “يوم ‏واحد، هدف واحد: ‏القضاء ‏على شلل الأطفال نهائياً”، لتسليط ‏الضوء على الجهود العالمية الرامية إلى إنهاء ‏المرض ‏وحماية ‏الأطفال من مضاعفاته الخطيرة، حيث يعتبر شلل الأطفال مرضاً ‌‏فيروسياً شديد العدوى يصيب الجهاز العصبي، ويمكن أن ‏يسبب ‏شللاً تاماً أو الوفاة.‏

ووفق منظمة الصحة العالمية، يصيب هذا المرض الأطفال دون ‏سن الخامسة بالدرجة ‏الأولى، وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 ‏حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال، ‏ويلاقي ما يتراوح بين 5 ‏و10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم ‏التنفسية ‏عن أداء وظائفها.‏

وقالت المنظمة في تقرير لها العام الماضي: انخفضت حالات ‏المرض الناجمة عن ‏فيروس شلل الأطفال البري بنسبة تزيد على ‌‏99% منذ عام 1988، أي انخفض عدد ‏البلدان الموطونة بالمرض ‏من 125 بلداً فيها نحو ‏350000 حالة إلى بلدين موطونين ‏بالمرض.‏

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