الجامعة العربية تدين اقتحام المستوطنين للأقصى

جامعة الدول العربية الجامعة العربية تدين اقتحام المستوطنين للأقصى

القاهرة-سانا

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس بحماية شرطة الاحتلال، وارتكاب استفزازات داخل باحاته، معتبرةً ذلك انتهاكاً لحرمة المسجد وللقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
 
وحذرت الجامعة العربية في بيان لها على منصة إكس من خطورة استمرار هذه الممارسات ومحاولات فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، بما في ذلك تكريس التقسيم الزماني والمكاني، وحملت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المتكررة.
 
وأكدت أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة صاحبة الاختصاص في إدارته وفق الوضع التاريخي والقانوني القائم.
 
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدةً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضع القدس وهويتها وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي باطلة وغير شرعية.
 
وكانت دائرة أوقاف القدس ذكرت أن 584 مستوطناً اقتحموا المسجد‏ عبر باب المغاربة، وسط حماية شرطة الاحتلال، وارتكبوا استفزازات داخله.

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