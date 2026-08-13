مالكو ليستر سيتي الإنكليزي يعرضون النادي للبيع

لندن-سانا
عرضت مجموعة “كينغ باور” التايلاندية المالكة لنادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم النادي للبيع، بعد تكليف أحد أبرز بنوك الاستثمار الأمريكية بالبحث عن مشترين محتملين، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس.
وأفادت الهيئة بأن الأصول المادية للمجموعة المعروضة للبيع تقدر قيمتها بنحو 224 مليون جنيه إسترليني (269 مليون دولار).
وكانت مجموعة “كينغ باور” استحوذت على ليستر سيتي عام 2010 مقابل نحو 35 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يعيش النادي أبرز فتراته ويتوج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2016.
وتولى أياوات سريفادانابرابا رئاسة النادي بعد وفاة والده فيتشاي سريفادانابرابا في حادث تحطم مروحية خارج ملعب “كينغ باور” في الـ27 من تشرين الأول عام 2018.
ويواجه ليستر سيتي صعوبات مالية وتراجعاً في نتائجه خلال المواسم الأخيرة، انتهيا بهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الإنكليزي (ليغ ون).