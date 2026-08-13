مالكو ليستر سيتي الإنكليزي يعرضون النادي للبيع

photo 2026 08 13 22 26 03 مالكو ليستر سيتي الإنكليزي يعرضون النادي للبيع

لندن-‏سانا

عرضت مجموعة “كينغ باور” التايلاندية المالكة لنادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم ‏النادي للبيع، بعد تكليف‏ أحد أبرز بنوك الاستثمار الأمريكية بالبحث عن مشترين ‏محتملين، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ‏اليوم الخميس.‏

وأفادت الهيئة بأن الأصول المادية للمجموعة المعروضة ‏للبيع تقدر قيمتها بنحو 224 ‏مليون جنيه إسترليني (269 مليون دولار).

وكانت مجموعة “كينغ باور” استحوذت على ليستر سيتي عام 2010 مقابل نحو 35 ‏مليون جنيه إسترليني، قبل أن يعيش النادي أبرز فتراته ويتوج بلقب الدوري الإنكليزي ‏الممتاز عام 2016.‏

وتولى أياوات سريفادانابرابا رئاسة النادي بعد وفاة والده فيتشاي سريفادانابرابا في حادث ‏تحطم مروحية خارج ملعب “كينغ باور” في الـ27 من تشرين الأول عام 2018.‏

ويواجه ليستر سيتي صعوبات مالية وتراجعاً في نتائجه خلال المواسم الأخيرة، انتهيا ‏بهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الإنكليزي (ليغ ون).

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