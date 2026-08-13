الطوارئ تحذر من اضطراب بحري على سواحل اللاذقية وطرطوس

دمشق-سانا‏

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على ‏سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال الفترة الممتدة من يوم غد الجمعة الـ14 من ‏آب وحتى الثلاثاء الـ18 منه.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن ارتفاع الأمواج يتوقع أن ‏يتراوح بين نصف متر ومتر واحد، بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبياً، تتراوح ‏سرعتها بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة.

إرشادات للسلامة خلال فترة الاضطراب

ودعت الوزارة المواطنين والصيادين ومرتادي الشواطئ إلى الالتزام بجملة من التعليمات ‏لتفادي المخاطر، وهي:

‏- توخي الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة أقصى درجات الحذر عند الإبحار خلال ‏فترة التنبيه.‏

‏- الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، ومتابعة ‏النشرات الجوية والبحرية الرسمية.‏

‏- التأكد من جاهزية القوارب ومعدات السلامة وارتداء سترات النجاة أثناء الإبحار.‏

‏- تجنب السباحة بعيداً عن الشاطئ أو في المناطق غير المخصصة للسباحة، وخاصة عند ‏ازدياد الأمواج أو نشاط الرياح.‏

‏- عدم استخدام القوارب المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة أثناء فترة التنبيه.‏

‏- مراقبة الأطفال بشكل مستمر وعدم تركهم يسبحون أو يلعبون قرب المياه دون إشراف ‏مباشر.‏

‏- الالتزام بإشارات التحذير والخروج من المياه فوراً عند طلب المنقذين أو الجهات ‏المختصة.‏

‏- تجنب الاقتراب من الصخور بسبب احتمال الانزلاق وارتفاع الأمواج.‏

‏- في حال تغير الأحوال الجوية أو اشتداد الرياح، مغادرة البحر فوراً والتوجه إلى مكان ‏آمن.‏

وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالتنبيهات والتعليمات الصادرة خلال فترة اضطراب ‏البحر، حفاظاً على سلامة المواطنين والصيادين ومرتادي الشواطئ.

وكانت المناطق الساحلية شهدت في الـ22 من تموز الماضي حالة اضطراب بحري ‏وارتفاعاً في الأمواج، جراء رياح جنوبية غربية تراوحت سرعتها بين 15 و30 ‏كيلومتراً في الساعة.