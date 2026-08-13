الطوارئ تحذر من اضطراب بحري على سواحل اللاذقية وطرطوس

دمشق-سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال الفترة الممتدة من يوم غد الجمعة الـ14 من آب وحتى الثلاثاء الـ18 منه.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن ارتفاع الأمواج يتوقع أن يتراوح بين نصف متر ومتر واحد، بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبياً، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة.
إرشادات للسلامة خلال فترة الاضطراب
ودعت الوزارة المواطنين والصيادين ومرتادي الشواطئ إلى الالتزام بجملة من التعليمات لتفادي المخاطر، وهي:
- توخي الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة أقصى درجات الحذر عند الإبحار خلال فترة التنبيه.
- الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية.
- التأكد من جاهزية القوارب ومعدات السلامة وارتداء سترات النجاة أثناء الإبحار.
- تجنب السباحة بعيداً عن الشاطئ أو في المناطق غير المخصصة للسباحة، وخاصة عند ازدياد الأمواج أو نشاط الرياح.
- عدم استخدام القوارب المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة أثناء فترة التنبيه.
- مراقبة الأطفال بشكل مستمر وعدم تركهم يسبحون أو يلعبون قرب المياه دون إشراف مباشر.
- الالتزام بإشارات التحذير والخروج من المياه فوراً عند طلب المنقذين أو الجهات المختصة.
- تجنب الاقتراب من الصخور بسبب احتمال الانزلاق وارتفاع الأمواج.
- في حال تغير الأحوال الجوية أو اشتداد الرياح، مغادرة البحر فوراً والتوجه إلى مكان آمن.
وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالتنبيهات والتعليمات الصادرة خلال فترة اضطراب البحر، حفاظاً على سلامة المواطنين والصيادين ومرتادي الشواطئ.
وكانت المناطق الساحلية شهدت في الـ22 من تموز الماضي حالة اضطراب بحري وارتفاعاً في الأمواج، جراء رياح جنوبية غربية تراوحت سرعتها بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة.