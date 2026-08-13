وفاة شخصين جراء حادث سير على طريق بانياس- طرطوس

طرطوس-سانا

توفّي رجلان جراء حادث سير ناجم عن تصادم مركبة لنقل المحروقات مع دراجة نارية على طريق بانياس–طرطوس.



وأوضحت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث الذي وقع قرب جسر دير البشل، إثر انفلات إحدى عجلات مركبة النقل واصطدامها المباشر بالدراجة التي كان يستقلها الرجلان، حيث تم نقل جثمانيهما إلى المشفى الوطني في مدينة بانياس.



وكان شخص قد توفي وأصيب 30 آخرون، جراء حوادث سير وقعت في العاشر من آب الجاري بعدد من المحافظات السورية.

وينصح الدفاع المدني السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبة وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.