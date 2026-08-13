وزير الخارجية اللبناني يؤكد العزم على تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها

photo 2026 08 13 15 15 46 وزير الخارجية اللبناني يؤكد العزم على تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها
مصدر الصورة-رويترز

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عزم الحكومة على المضي في تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشدداً على ثوابت لبنان المتمثلة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه، واستعادة ما تبقى منها.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام، عن رجي قوله خلال استقباله وفداً نيابياً أردنياً اليوم الخميس: إن الحكومة ماضية في مسار تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً ضرورة إعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان عودة الأهالي إلى قراهم، وتحرير الأسرى اللبنانيين.

من جهته، أعرب الوفد الأردني عن دعمه الكامل لسيادة لبنان ولجهود الدولة اللبنانية في استعادة سيادتها وحصر السلاح بيدها، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب لبنان في مختلف المجالات.

وكان رجي أكد في 26 تموز الماضي أن الدولة اللبنانية ماضية في استعادة سلطتها كاملة، مشدداً على أن حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية يمثل أولوية لا تراجع عنها.

مصر تؤكد دعمها لوحدة وسيادة الصومال
مرور 8 سفن كورية جنوبية عبر مضيق هرمز وتعثر 5
تحطم طائرة مسيرة في ميناء الفاو جنوب العراق
كالاس تحذر من تصدير إيران للحرب وتوسيع نطاق الفوضى
اتصالان هاتفيان بين الرئيس اللبناني ونائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك