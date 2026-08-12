أكثر من 247600 قتيل وجريح منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ‏

5GRWnwJc photo 2025 10 18 19 28 28 860x573 1 1 أكثر من 247600 قتيل وجريح منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ‏

‏القدس المحتلة-سانا

أرتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ‌‏‌‏السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73.388 قتيلاً ‌‏‌‏و174.259 جريحاً‎.‎

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف ‏إطلاق النار ‏في ‏العاشر من تشرين الأول الماضي وصل ‏إلى 1.259 قتيلاً ‏و4.148 ‏جريحاً‎.
‏ ‏
ولفتت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام ‏وفي ‌‏الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع ‏المدني عن ‌‏الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.‌‎
‎ ‎
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة ‌‏إنسانية كبيرة، ‏جراء ‏الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، ‏وانهيار ‏الخدمات، ‏ويزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال ‏إدخال ‏المواد الإغاثية ‏وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم ‏أن اتفاق وقف ‏إطلاق النار ‏ينص على السماح بإدخالها ‏دون قيود‎.‎

الرئيس الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية على أذربيجان
الصين تفعل المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات جنوب غرب البلاد
رئيس مجلس الوزراء العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا منطلقاً للاعتداء على الدول الشقيقة
الصفدي وفيدان يبحثان هاتفياً التصعيد بالمنطقة وآفاق الحل لضمان الأمن فيها
الأردن يجدد التأكيد على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك