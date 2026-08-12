أكثر من 247600 قتيل وجريح منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ‏

القدس المحتلة-سانا
أرتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73.388 قتيلاً و174.259 جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي وصل إلى 1.259 قتيلاً و4.148 جريحاً.
ولفتت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات، ويزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.