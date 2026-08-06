تحقيق أميركي في اقتراب مروحية ترامب بشكل مفرط من طائرة ركاب

نيويورك-سانا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن مروحية عسكرية كانت تقل الرئيس دونالد ‏ترامب اقتربت بشكل مفرط من طائرة ركاب فوق واشنطن هذا الأسبوع، وأن تحقيقاً فتح ‏في الحادثة، مع تأكيد البيت الأبيض أن الرئيس لم يكن عرضة للخطر.‏

ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على الأمر قولهما: “إنّ مروحية “مارين وان” ‏المخصصة لنقل الرئيس، اقتربت لمسافة تقل عن ميل واحد من طائرة ركاب فوق ‏العاصمة الأميركية الثلاثاء، عقب حدوث اتصالات غير واضحة مع مراقبي الحركة ‏الجوية”.‏

وعلّق كوش ديساي، وهو ناطق باسم البيت الأبيض في تصريح لوكالة فرانس برس أنّ ‌‏” نخبة من أفضل الطيارين تقود رحلات ” مارين وان” ، وأنّ الرئيس لم يتعرض للخطر ‏بتاتاً”.‏

فيما أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أنه “يحقق في واقعة أُبلغ عنها تتعلق بفقدان ‏مسافة الفصل الآمن بين مروحية “مارين وان “، وطائرة كانت تغادر مطار واشنطن في الـ‏4 من آب الجاري.‏

وذكرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أن “مراقب الحركة الجوية كان على تواصل ‏مع كل من طيار الطائرة، وطيار مروحية الرئيس أثناء فقدان المسافة الفاصلة (الآمنة) ‏بينهما”.‏

وأضافت: “لم يتعرض الرئيس للخطر مطلقاً، نحن نواصل مراجعة الحادثة، وسنتخذ أي ‏إجراءات تصحيحية مناسبة بناء على ما نتوصل إليه من نتائج”.‏

وتتطلب تدابير السلامة في ظروف مماثلة مسافة فصل لا تقل عن 1,5 ميل أفقياً و500 ‏قدم عمودياً.‏

وكانت إدارة الطيران الفدرالية شدّدت إجراءات السلامة في محيط مطار واشنطن عقب ‏حادث التصادم المميت الذي وقع في كانون الثاني من عام 2025 بين طائرة ركاب ‏ومروحية عسكرية من طراز بلاك هوك وأسفر عن مقتل 67 شخصاً.‏