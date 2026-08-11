الشرطة النيجيرية تعلن القضاء على 17 مسلحاً في ولاية كيبي غرب البلاد

أبوجا-سانا



أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الثلاثاء القضاء على 17 مسلحاً خلال اشتباك معهم في ولاية كيبي شمال غرب البلاد.



ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الشرطة آني إينيدو قوله: إن الاشتباك وقع أمس في منطقة ساكابا، بعدما اعترضت قوات الشرطة مجموعة من المسلحين كانت تتنقل على دراجات نارية بين ولايتي زمفارا وكيبي، مشيراً إلى مقتل 10 من عناصر الشرطة وإصابة اثنين آخرين.



وأضاف إينيدو أن السلطات دفعت بتعزيزات أمنية إلى المنطقة التي أصبحت تحت السيطرة، بينما تواصل قوات الأمن ملاحقة المسلحين الذين فروا إلى المناطق المحيطة.



وتشهد ولايات شمال غرب نيجيريا منذ سنوات هجمات متكررة تنفذها عصابات مسلحة تعرف محلياً باسم قطاع الطرق، وتشمل أعمالها القتل والخطف طلباً للفدية وسرقة الماشية.