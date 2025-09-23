إصابة واعتقال فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطقَ متفرقة بالضفة الغربية فجر اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم وجنين والبيرة وبلدة عزون شرق قلقيلية، ومخيم الفوار وبلدة إذنا في الخليل، وداهمت منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح واعتقال آخرين.

إلى ذلك، اقتحم مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

يأتي ذلك في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين، وتزايد اعتداءاتهم الممنهجة على المدينة المقدسة ضمن مخطط تهويدها.