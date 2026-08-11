بعد تأجيلين.. اليابان تنجح بإطلاق صاروخ “‏H3‌‏” رقم 9‏

طوكيو-سانا
أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) بنجاح اليوم الثلاثاء، صاروخ H3 ووضعت قمراً صناعياً لتحديد المواقع في مداره، مسجلةً بذلك ثاني عملية إطلاق ناجحة على التوالي خلال نحو شهرين للصاروخ الرئيسي لليابان، وذلك بعد أن كانت عملية إطلاق قد فشلت في كانون الأول الماضي.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن الصاروخ H3 رقم 9 انطلق من مركز تانغاشيما الفضائي في تانغاشيما، وهي جزيرة صغيرة جنوب غرب اليابان، في وقت مبكر من اليوم حاملاً قمر تحديد المواقع ميتشيبيكي رقم 7، وهو جزء من نظام الأقمار الصناعية شبه السمتية للبلاد (مجموعة أقمار صناعية مصممة للعمل دائماً في نقطة قريبة جداً من “السمت” أعلى نقطة في السماء فوق الرأس مباشرة) المستخدم لتوفير معلومات الموقع للهواتف الذكية والملاحة في المركبات.
وكانت عملية الإطلاق قد أُجّلت مرتين ، فقد كانت مقررة في البداية يوم الجمعة الماضي، وتم تأجيلها إلى أمس الإثنين بسبب مرور إعصار، ثم تم تأجيله ليوم إضافي بسبب سوء الأحوال الجوية حول موقع الإطلاق.
وأطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في كانون الأول الماضي القمر الصناعي “ميتشيبكي” رقم 5 على متن صاروخ H3، لكنها فشلت في وضعه في مداره، ما أدى إلى تأجيل إطلاق القمر الصناعي رقم 7 المخصص لتحديد المواقع، والذي كان مقرراً في شباط، وسارعت (JAXA) إلى إصلاح الخلل ونجحت في إطلاق صاروخ H3 آخر في حزيران، واضعةً بذلك عدة أقمار صناعية صغيرة في مدارها.
وتُقدم خمسة أقمار صناعية من طراز “ميتشيبكي” حالياً خدمات تحديد المواقع، وتطمح الحكومة إلى إطلاق سبعة أقمار صناعية مماثلة في المدار، لتوفير خدمة متكاملة دون الاعتماد على أي دولة أخرى.
وأصبح صاروخ H3 الصاروخ الرئيسي لليابان بعد صواريخ H2A عالية الموثوقية التي شكلت مركبة الإطلاق الرئيسية للبلاد لأكثر من عقدين، لكن حتى الآن، كان أداء صاروخ H3 متفاوتاً، ولا سيما مع فشل إطلاق صاروخ H3 رقم 8 في كانون الأول الماضي.