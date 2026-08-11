بعد تأجيلين.. اليابان تنجح بإطلاق صاروخ “‏H3‌‏” رقم 9‏

photo 2026 08 11 14 14 56 بعد تأجيلين.. اليابان تنجح بإطلاق صاروخ "‏H3‌‏" رقم 9‏

طوكيو-سانا‏
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أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (‏JAXA‏) بنجاح اليوم الثلاثاء، ‏صاروخ ‏H3‌‏ ووضعت قمراً صناعياً لتحديد المواقع في مداره، مسجلةً بذلك ‏ثاني عملية إطلاق ناجحة على التوالي خلال نحو شهرين للصاروخ الرئيسي ‏لليابان، وذلك بعد أن كانت عملية إطلاق قد فشلت في كانون الأول الماضي.‏
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وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن الصاروخ ‏H3‌‏ رقم 9 انطلق من ‏مركز تانغاشيما الفضائي في تانغاشيما، وهي جزيرة صغيرة جنوب غرب ‏اليابان، في وقت مبكر من اليوم حاملاً قمر تحديد المواقع ميتشيبيكي رقم 7، ‏وهو جزء من نظام الأقمار الصناعية شبه السمتية للبلاد (مجموعة أقمار ‏صناعية مصممة للعمل دائماً في نقطة قريبة جداً من “السمت” أعلى نقطة في ‏السماء فوق الرأس مباشرة) المستخدم لتوفير معلومات الموقع للهواتف الذكية ‏والملاحة في المركبات.‏
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وكانت عملية الإطلاق قد أُجّلت مرتين ، فقد كانت مقررة في البداية يوم ‏الجمعة الماضي، وتم تأجيلها إلى أمس الإثنين بسبب مرور إعصار، ثم تم ‏تأجيله ليوم إضافي بسبب سوء الأحوال الجوية حول موقع الإطلاق.‏
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وأطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في كانون الأول الماضي القمر ‏الصناعي “ميتشيبكي” رقم 5 على متن صاروخ ‏H3‎، لكنها فشلت في ‏وضعه في مداره، ما أدى إلى تأجيل إطلاق القمر الصناعي رقم 7 ‏المخصص لتحديد المواقع، والذي كان مقرراً في شباط، وسارعت (‏JAXA‏) ‏إلى إصلاح الخلل ونجحت في إطلاق صاروخ ‏H3‌‏ آخر في حزيران، ‏واضعةً بذلك عدة أقمار صناعية صغيرة في مدارها.

وتُقدم خمسة أقمار صناعية من طراز “ميتشيبكي” حالياً خدمات تحديد ‏المواقع، وتطمح الحكومة إلى إطلاق سبعة أقمار صناعية مماثلة في المدار، ‏لتوفير خدمة متكاملة دون الاعتماد على أي دولة أخرى.‏

وأصبح صاروخ ‏H3‌‏ الصاروخ الرئيسي لليابان بعد صواريخ ‏H2A‏ عالية ‏الموثوقية التي شكلت مركبة الإطلاق الرئيسية للبلاد لأكثر من عقدين، لكن ‏حتى الآن، كان أداء صاروخ ‏H3‌‏ متفاوتاً، ولا سيما مع فشل إطلاق صاروخ ‏H3‌‏ رقم 8 في كانون الأول الماضي.‏

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