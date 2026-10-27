إندونيسيا تدعو إلى إصلاح شامل في منظومة الأمم المتحدة ‏

جاكرتا-سانا
دعا وزير الخارجية الإندونيسي أرماناثا ناصر اليوم الثلاثاء، إلى إجراء إصلاح شامل في منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية والحفاظ على دورها المحوري في معالجة القضايا العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية، عن ناصر خلال كلمة ألقاها في فعالية لإحياء يوم الأمم المتحدة في جاكرتا، أن وضع المعايير والقواعد الدولية لم يعد كافياً لضمان استمرارية المنظمة وفاعليتها، مشدداً على أن الأمم المتحدة في المستقبل ينبغي ألا تقتصر على صياغة القواعد، بل أن تكون قادرة على تقديم حلول عملية للمشكلات العالمية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أدت، على مدى العقود الثمانية الماضية، دوراً أساسياً في تطوير المعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان وقانون البحار والتنمية المستدامة، إلا أن التحولات المتسارعة على الساحة الدولية تفرض عليها التكيف للحفاظ على مكانتها وفعاليتها.
ولفت الوزير الإندونيسي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل نموذجاً واضحاً للتحديات المستجدة، معتبراً أن الأطر الدولية القائمة لم تواكب بعد سرعة التطورات التكنولوجية، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول القادرة على التأثير في مسار هذه التقنيات وتلك التي تقتصر على تحمل نتائجها.
وشدد على أهمية إشراك الدول النامية ودول الجنوب العالمي في المفاوضات الدولية المتعلقة بالتقنيات الحديثة والقضايا العالمية، بما يضمن تمثيلاً أكثر توازناً وعدالة في عملية صنع القرار، مجدداً تأكيد التزام بلاده بالتعددية الدولية.
وتأتي الدعوة الإندونيسية في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بإصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فاعليتها في مواجهة التحديات العابرة للحدود، بما في ذلك النزاعات الدولية والتغير المناخي والتحولات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما تدعو العديد من الدول النامية إلى توسيع تمثيلها في آليات صنع القرار الدولي، بما يضمن نظاماً متعدد الأطراف أكثر شمولاً وتوازناً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية.