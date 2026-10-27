إندونيسيا تدعو إلى إصلاح شامل في منظومة الأمم المتحدة ‏

جاكرتا-سانا‏

دعا وزير الخارجية الإندونيسي أرماناثا ناصر اليوم الثلاثاء، إلى إجراء إصلاح شامل في ‏منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية ‏والحفاظ على دورها المحوري في معالجة القضايا العالمية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية، عن ناصر خلال كلمة ألقاها في فعالية لإحياء يوم ‏الأمم المتحدة في جاكرتا، أن وضع المعايير والقواعد الدولية لم يعد كافياً لضمان ‏استمرارية المنظمة وفاعليتها، مشدداً على أن الأمم المتحدة في المستقبل ينبغي ألا تقتصر ‏على صياغة القواعد، بل أن تكون قادرة على تقديم حلول عملية للمشكلات العالمية.‏

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أدت، على مدى العقود الثمانية الماضية، دوراً أساسياً في ‏تطوير المعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان وقانون البحار والتنمية المستدامة، إلا ‏أن التحولات المتسارعة على الساحة الدولية تفرض عليها التكيف للحفاظ على مكانتها ‏وفعاليتها.‏

ولفت الوزير الإندونيسي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل نموذجاً واضحاً للتحديات ‏المستجدة، معتبراً أن الأطر الدولية القائمة لم تواكب بعد سرعة التطورات التكنولوجية، وهو ‏ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول القادرة على التأثير في مسار هذه التقنيات وتلك ‏التي تقتصر على تحمل نتائجها.‏

وشدد على أهمية إشراك الدول النامية ودول الجنوب العالمي في المفاوضات الدولية ‏المتعلقة بالتقنيات الحديثة والقضايا العالمية، بما يضمن تمثيلاً أكثر توازناً وعدالة في ‏عملية صنع القرار، مجدداً تأكيد التزام بلاده بالتعددية الدولية.‏

وتأتي الدعوة الإندونيسية في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بإصلاح منظومة الأمم ‏المتحدة وتعزيز فاعليتها في مواجهة التحديات العابرة للحدود، بما في ذلك النزاعات ‏الدولية والتغير المناخي والتحولات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما في مجال الذكاء ‏الاصطناعي. ‏

كما تدعو العديد من الدول النامية إلى توسيع تمثيلها في آليات صنع القرار الدولي، بما ‏يضمن نظاماً متعدد الأطراف أكثر شمولاً وتوازناً وقدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية.‏