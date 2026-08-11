البحرين تصدر أحكاماً بالسجن حتى 15 سنة بحق متهمين بالانضمام ‏لجماعة إرهابية

المنامة-سانا
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق ستة متهمين في أربع قضايا منفصلة، تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها، وتأييد الاعتداءات الإيرانية على المملكة، والحصول على بيانات محظورة وتصوير أماكن يحظر تصويرها.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” اليوم الثلاثاء، نقلاً عن نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة قضت في قضيتين بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة لكل منهم، وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، ومصادرة المضبوطات، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في تنفيذ أعمال وصفتها النيابة بالعدائية والإرهابية ضد المملكة، ونقل أموال مخصصة لدعم وتمويل عناصر الجماعة.
تهم بتأييد الاعتداءات الإيرانية على المملكة
وفي ثلاث قضايا أخرى، قضت المحكمة بعقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات بحق ثلاثة متهمين، مع غرامات تصل إلى خمسة آلاف دينار ومصادرة المضبوطات، على خلفية اتهامات بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين، ونشر بيانات محظورة وتصوير مواقع حيوية يحظر تصويرها.
وأوضحت النيابة أن الأحكام جاءت بعد تحقيقات شملت استجواب المتهمين والاستماع إلى الشهود وفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، قبل إحالة القضايا إلى المحكمة التي نظرتها على عدة جلسات بحضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في أنشطة تهدد أمن المملكة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات والبيانات المحظورة.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين قضت في الـ 24 من أيار الماضي بالسجن المؤبد لـ 11 متهماً، وبالسجن ثلاث سنوات لمتهمين اثنين آخرين، بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة.
وتتعرض دول الخليج العربي ومن بينها البحرين وعدد من دول المنطقة لاعتداءات إيرانية متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ، على خلفية تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في 28 شباط الماضي.