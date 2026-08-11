البحرين تصدر أحكاماً بالسجن حتى 15 سنة بحق متهمين بالانضمام ‏لجماعة إرهابية

المنامة-سانا‏

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الثلاثاء، أحكاماً ‌‏بالسجن بحق ستة متهمين في أربع قضايا منفصلة، تراوحت بين ‏خمس ‏سنوات و15 سنة، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة ‏إرهابية ‏والعمل لمصلحتها، وتأييد الاعتداءات الإيرانية على ‏المملكة، والحصول ‏على بيانات محظورة وتصوير أماكن يحظر ‏تصويرها.‏

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” اليوم الثلاثاء، نقلاً عن نائب ‏رئيس ‏نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة قضت في قضيتين ‏بمعاقبة ثلاثة ‏متهمين بالسجن 15 سنة لكل منهم، وتغريم اثنين منهم ‏ألفي دينار، ‏ومصادرة المضبوطات، بعد إدانتهم بالانضمام إلى ‏جماعة إرهابية ‏والعمل لمصلحتها في تنفيذ أعمال وصفتها النيابة ‏بالعدائية والإرهابية ‏ضد المملكة، ونقل أموال مخصصة لدعم ‏وتمويل عناصر الجماعة.‏

تهم بتأييد ‏الاعتداءات الإيرانية على المملكة

وفي ثلاث قضايا أخرى، قضت المحكمة بعقوبات تصل إلى السجن ‏عشر ‏سنوات بحق ثلاثة متهمين، مع غرامات تصل إلى خمسة ‏آلاف دينار ‏ومصادرة المضبوطات، على خلفية اتهامات بتأييد ‏وتحبيذ الاعتداءات ‏الإيرانية التي استهدفت البحرين، ونشر بيانات ‏محظورة وتصوير مواقع ‏حيوية يحظر تصويرها.‏

وأوضحت النيابة أن الأحكام جاءت بعد تحقيقات شملت استجواب ‌‏المتهمين والاستماع إلى الشهود وفحص الأجهزة الإلكترونية ‌‏المضبوطة، قبل إحالة القضايا إلى المحكمة التي نظرتها على عدة ‌‏جلسات بحضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم.‏

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ‏من ‏يثبت تورطه في أنشطة تهدد أمن المملكة، بما في ذلك الجرائم ‏المرتكبة ‏عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات ‏والبيانات المحظورة.‏

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين قضت في الـ 24 من ‏أيار ‏الماضي بالسجن المؤبد لـ 11 متهماً، ‏وبالسجن ثلاث سنوات ‏لمتهمين ‏اثنين آخرين، بتهمة التخابر مع الحرس ‏الثوري الإيراني ‏بقصد ارتكاب ‏أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة‎.‎

وتتعرض دول الخليج العربي ومن بينها البحرين وعدد من دول ‏المنطقة ‏لاعتداءات إيرانية متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ، ‏على خلفية ‏تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، منذ بدء الحرب ‏الأمريكية ‏الإسرائيلية – الإيرانية في 28 ‏شباط الماضي.‏