فانس: اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وثيقة عامة والتفاصيل ستحسم لاحقاً

واشنطن-سانا

كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم الإثنين، أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الولايات المتحدة وإيران يعتبر وثيقة عامة للغاية، مشيراً إلى أنه سيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة.

ونقلت وكالة رويترز عن فانس قوله في برنامج على شبكة سي إن إن: “إن تبلغ مذكرة التفاهم نحو صفحة ونصف،لذا فهي وثيقة عامة للغاية”.

وأضاف فانس فيما يتعلق بعدد من القضايا: سيتعين علينا تسوية تلك الأمور خلال مرحلة المفاوضات الفنية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن مضيق هرمز بات مفتوحاً، ‏وأن ‏الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران، وذلك عقب إعلان ‏رئيس الوزراء ‏الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق ‏النار بين واشنطن ‏وطهران.‏