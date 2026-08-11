ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ‏إلى ‌‏73,387 ‏قتيلاً‎ ‎‏

photo 2026 08 11 13 21 08 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ‏إلى ‌‏73,387 ‏قتيلاً‎ ‎‏

‏القدس المحتلة-سانا‏

‏ ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ‌‏‌‏السابع من تشرين الأول عام 2023 وحتى الآن إلى 73,387 قتيلاً ‌‏‌‏و174,257 جريحاً‎.‎
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء ‏عبر قناتها ‌‏على التلغرام: إنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف ‏إطلاق النار ‏في ‏العاشر من تشرين الأول الماضي وصل ‏إلى 1,259 قتيلاً ‏و4،146 ‏جريحاً‎.‎
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وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام ‏وفي ‌‏الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع ‏المدني عن ‌‏الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.‌‎
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وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة ‌‏إنسانية كبيرة، ‏جراء ‏الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، ‏وانهيار ‏الخدمات، ‏ويزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال ‏إدخال ‏المواد الإغاثية ‏وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم ‏أن اتفاق وقف ‏إطلاق النار ‏ينص على السماح بإدخالها ‏دون قيود‎.‎
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