ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ‏إلى ‌‏73,387 ‏قتيلاً‎ ‎‏

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 وحتى الآن إلى 73,387 قتيلاً و174,257 جريحاً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء عبر قناتها على التلغرام: إنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي وصل إلى 1,259 قتيلاً و4،146 جريحاً.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات، ويزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.