الصين تعارض تأميم المملكة المتحدة لشركة “بريتيش ستيل”

بكين-سانا

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة واستيائها البالغ من قرار الحكومة البريطانية تأميم شركة “بريتيش ستيل”، التابعة لمجموعة “جينغيه” الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله اليوم الجمعة: إن شركة “بريتيش ستيل” كانت تتكبد خسائر لسنوات قبل استحواذ مجموعة “جينغيه” عليها، مشيراً إلى أن المجموعة ضخت استثمارات كبيرة في الشركة، ما أسهم في استمرار عملياتها والحفاظ على وظائف العاملين فيها.

وأضاف المتحدث: إن الجانب البريطاني تجاهل إسهامات “جينغيه” في الاقتصاد والمجتمع البريطاني، واستولى على الشركة وأمّمها بذريعة الأمن القومي، معتبراً أن ذلك ألحق ضرراً بالغاً بحقوق المجموعة ومصالحها المشروعة، وأضعف ثقة الشركات الصينية في الاستثمار بالمملكة المتحدة.

ولفت المتحدث إلى أن الصين تحث المملكة المتحدة على الالتزام بالقواعد الدولية ذات الصلة، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين، ومعاملة الشركات الصينية المستثمرة في المملكة المتحدة بإنصاف وعدالة.

وأكد المتحدث أن بلاده ستتابع تطورات القضية عن كثب، وستدعم الشركات الصينية في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة عبر الوسائل القانونية، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.

يشار إلى أن الصين احتجت أمس الخميس، لدى بريطانيا على العقوبات التي فرضتها لندن على عدد من الكيانات الصينية ضمن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا، وذلك بعد عدة أشهر من لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بكين، والذي أكدا خلاله ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتجاوز الخلافات التي شهدتها السنوات الماضية، في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.