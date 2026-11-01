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أزهار أوركيد نادرة تنضم إلى المجموعة الوطنية للنباتات في بريطانيا

1 أزهار أوركيد نادرة تنضم إلى المجموعة الوطنية للنباتات في بريطانيا
أزهار أوركيد دراكولا النادرة تنضم إلى المجموعة الوطنية للنباتات في بريطانيا-CNN

لندن-سانا

انضمت أزهار «أوركيد دراكولا» النادرة، الموجودة في حديقة حيوان تشيستر البريطانية، إلى المجموعة الوطنية للنباتات في بريطانيا، لتصبح جزءاً من المجموعات النباتية المعترف بها على المستوى الوطني.

وذكرت شبكة «CNN»، في تقرير نشرته أمس السبت، أن هذه الأزهار تنمو في حديقة حيوان تشيستر بإنكلترا، مشيرةً إلى أن انضمامها إلى المجموعة الوطنية يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على النباتات النادرة والمهددة بالانقراض.

وتتميز أوركيد دراكولا بأشكال أزهارها غير المألوفة، التي تشبه وجوه بعض الكائنات، كما ترتبط تسميتها بمظهرها الغريب الذي يميزها عن أنواع الأوركيد الأخرى.

ويأتي هذا التكريم في إطار الاهتمام بصون التنوع النباتي وحماية الأنواع النادرة، وتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

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