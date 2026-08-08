العثور على 5 جثث في موقع فقد فيه متسلقون بنيبال

كاتماندو-سانا

أعلن مسؤولون نيباليون، اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ رصدت خمس جثث في موقع فقد فيه خمسة متسلقين العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم: إن ثلاثة متسلقين أجانب هم كندي وإيطالي وألماني، ومتسلقين نيباليين، كانوا في عداد المفقودين منذ تشرين الثاني الماضي، بعد تعرضهم لانهيار جليدي على جبل يالونغ ري.

ولقي متسلقان آخران، أحدهما إيطالي والآخر فرنسي، مصرعهما في المخيم المقام عند سفح الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 5630 متراً، في إقليم دولاخا المتاخم لمنطقة التبت الصينية.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الجثث التي عثرت عليها فرق الإنقاذ تعود إلى المتسلقين الخمسة الذين فقدوا في جبل يالونغ ري العام الماضي.

وتُعد نيبال الوجهة الأولى عالمياً لتسلق الجبال، حيث تضم 8 من أصل أعلى 14 قمة في العالم، وعلى رأسها جبل إيفرست، وارتفعت رسوم تصاريح إيفرست للأجانب منذ 2024 إلى 15,000 دولار أمريكي، مع إلزامية استخدام شريحة تتبع، واشتراط تقديم دليل على تسلق قمة سابقة بارتفاع لا يقل عن 7,000 متر داخل البلاد.