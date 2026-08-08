الصين ترفع الاستجابة للطوارئ مع اقتراب الإعصار ‌‏”دولفين‌‎”‎

بكين-سانا
رفعت سلطات الأرصاد الجوية الصينية اليوم السبت مستوى الاستجابة للطوارئ لمواجهة الإعصار “دولفين” إلى المستوى الثالث.
وذكرت وكالة شينخوا أن هيئة الأرصاد الجوية رفعت كذلك مستوى التحذير من الإعصار من اللون الأصفر إلى البرتقالي، مع اقتراب الإعصار الـ13 لعام 2026 من الساحل الشرقي للبلاد.
وحتى صباح اليوم، كان مركز إعصار “دولفين” فوق جنوب بحر الصين الشرقي، على بعد نحو 520 كيلومتراً شرق مدينة ونتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، وسيتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومتراً في الساعة، مع بقائه على قوة مستقرة أو اشتداده بشكل طفيف.
ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة على امتداد الساحل بين مدينة تشوشان في مقاطعة تشجيانغ ومدينة فودينغ في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، بين ليلة الأحد وصباح الإثنين المقبلين.
يذكر أن الصين تعتمد نظاماً للتحذير من الطقس السيئ مؤلفاً من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، يمثل الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.