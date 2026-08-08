الصين ترفع الاستجابة للطوارئ مع اقتراب الإعصار ‌‏”دولفين‌‎”‎

بكين-سانا‏

رفعت سلطات الأرصاد الجوية الصينية اليوم السبت ‏مستوى الاستجابة للطوارئ لمواجهة الإعصار “دولفين” ‏إلى المستوى الثالث.‏

وذكرت وكالة شينخوا أن هيئة الأرصاد الجوية رفعت ‏كذلك مستوى التحذير من الإعصار من اللون الأصفر ‏إلى البرتقالي، مع اقتراب الإعصار الـ13 لعام 2026 من ‏الساحل الشرقي للبلاد‎.‎

وحتى صباح اليوم، كان مركز إعصار “دولفين” فوق ‏جنوب بحر الصين الشرقي، على بعد نحو 520 كيلومتراً ‏شرق مدينة ونتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، ‏وسيتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 ‏و15 كيلومتراً في الساعة، مع بقائه على قوة مستقرة أو ‏اشتداده بشكل طفيف‎.‎

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة على امتداد ‏الساحل بين مدينة تشوشان في مقاطعة تشجيانغ ومدينة ‏فودينغ في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، بين ليلة ‏الأحد وصباح الإثنين المقبلين‎.‎

يذكر أن الصين تعتمد نظاماً للتحذير من الطقس السيئ ‏مؤلفاً من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، يمثل الأحمر ‏أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق‎.‎