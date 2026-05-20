زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة آمامي جنوب غرب اليابان

طوكيو-سانا



ضرب زلزال بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزيرة آمامي جنوب غرب اليابان، دون إصدار تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي”.



ونقلت وكالة “كيودو” للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: إن الزلزال ضرب على عمق 50 كيلومتراً، وتم تحديد مركزه قبالة ساحل هذه الجزيرة الرئيسية لمحافظة أوكيناوا، ولم ترد أنباء بشأن وقوع إصابات.



وحذرت الهيئة من احتمال حدوث هزات مماثلة في الشدة خلال الأسبوع المقبل، وخاصة خلال اليومين أو الأيام الثلاثة القادمة.

وكان زلزال بلغت قوته ⁠6.3 درجات ضرب يوم الجمعة الماضي قبالة سواحل ‌مقاطعة ⁠مياجي في اليابان على عمق 50 كيلومتراً.