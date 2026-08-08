اتفاق أمريكي أوكراني لتجنب استهداف سفن ومنشآت ‏نفطية في البحر الأسود

واشنطن-سانا‌‎ ‎

اتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا على عدم استهداف ‏سفن ومنشآت اتحاد خط أنابيب بحر قزوين في البحر ‏الأسود غير المرتبطة بروسيا‎.‎

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن أوكرانيا تعهدت بموجب ‏اتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، بالامتناع عن ‏شن هجمات على منشآت الاتحاد المذكور، والتي تستخدم ‏لتصدير النفط الكازاخستاني والسفن غير المرتبطة ‏بروسيا.‏

وأشارت إلى أن كييف وافقت على هذه القيود عقب ‏مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين كبار، في أعقاب ‏الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة في منطقة ‏نوفوروسيسك الروسية، والتي أدت إلى اضطرابات في ‏عمليات تحميل النفط وارتفاع أسعاره عالمياً‎.‎

وتبلغ الطاقة الإجمالية لنظام خطوط أنابيب اتحاد خط ‏أنابيب بحر قزوين 83 مليون طن سنوياً، وهو أكبر ‏مسار لنقل النفط من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق ‏العالمية، والمسار الرئيسي لصادرات كازاخستان، حيث ‏يمتد الخط لمسافة 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول غرب ‏كازاخستان بساحل البحر الأسود.‏

وكان اتحاد خط أنابيب بحر قزوين أعلن في التاسع عشر ‏من الشهر الماضي تعليق عمليات تحميل النفط في ‏محطته الواقعة قبالة الساحل الروسي على البحر الأسود، ‏بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أثناء عمليات التحميل، ‏دون تسجيل إصابات أو تسرب نفطي‎.‎