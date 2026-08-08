اتفاق أمريكي أوكراني لتجنب استهداف سفن ومنشآت ‏نفطية في البحر الأسود

واشنطن-سانا
اتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا على عدم استهداف سفن ومنشآت اتحاد خط أنابيب بحر قزوين في البحر الأسود غير المرتبطة بروسيا.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن أوكرانيا تعهدت بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، بالامتناع عن شن هجمات على منشآت الاتحاد المذكور، والتي تستخدم لتصدير النفط الكازاخستاني والسفن غير المرتبطة بروسيا.
وأشارت إلى أن كييف وافقت على هذه القيود عقب مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين كبار، في أعقاب الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة في منطقة نوفوروسيسك الروسية، والتي أدت إلى اضطرابات في عمليات تحميل النفط وارتفاع أسعاره عالمياً.
وتبلغ الطاقة الإجمالية لنظام خطوط أنابيب اتحاد خط أنابيب بحر قزوين 83 مليون طن سنوياً، وهو أكبر مسار لنقل النفط من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق العالمية، والمسار الرئيسي لصادرات كازاخستان، حيث يمتد الخط لمسافة 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول غرب كازاخستان بساحل البحر الأسود.
وكان اتحاد خط أنابيب بحر قزوين أعلن في التاسع عشر من الشهر الماضي تعليق عمليات تحميل النفط في محطته الواقعة قبالة الساحل الروسي على البحر الأسود، بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أثناء عمليات التحميل، دون تسجيل إصابات أو تسرب نفطي.