منذ مطلع العام.. أكثر من 5 آلاف حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي في هايتي ‏

نيويورك-سانا
أعلنت الأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من 5500 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي في هايتي، مع ارتكاب عصابات نافذة عمليات قتل واغتصاب ونهب وخطف على نطاق واسع منذ مطلع العام 2026.
ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قوله: ” إنّ أكثر من 3 آلاف من أصل 5500 حادثة وقعت في النصف الأول من هذا العام، حدثت بين نيسان وحزيران” ، فيما تحدثت السلطات المحلية عن تسجيل أكثر من ألف حادثة عنف قائم على النوع الاجتماعي في حزيران وحده.
وأعرب حق عن القلق إزاء هذه الأرقام التي سجلت في الأشهر الستة الماضية، و التي تمثل ارتفاعاً حاداً مقارنة بالعام الماضي حين سجل شركاء الأمم المتحدة ما يزيد قليلاً على 8 آلاف حادثة.
وبحسب المتحدث، فقد شملت 7 من كل 10 حالات سجّلت خلال الأشهر الستة الماضية، جرائم اغتصاب كان عدد كبير منها اغتصاباً جماعياً، ويعتقد أن جماعات مسلحة هي التي ارتكبتها.
وفشلت قوة دولية بقيادة كينيا أُرسلت لدعم الشرطة في هايتي، في المساعدة على الحد من العنف ، ومنذ ذلك الحين، تحولت القوة المعتمدة من الأمم المتحدة إلى “قوة مكافحة العصابات” ذات تفويض أوسع لمواجهة الجماعات المسلحة.
ويوجد حالياً قرابة 1,5 مليون نازح في هايتي، كما يواجه أكثر من خمسة ملايين شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة.