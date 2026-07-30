منذ مطلع العام.. أكثر من 5 آلاف حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي في هايتي ‏

نيويورك-سانا‏

أعلنت الأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من 5500 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي ‏في هايتي، مع ارتكاب عصابات نافذة عمليات قتل واغتصاب ونهب وخطف على نطاق ‏واسع منذ مطلع العام 2026.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قوله: ” إنّ ‏أكثر من 3 آلاف من أصل 5500 حادثة وقعت في النصف الأول من هذا العام، حدثت ‏بين نيسان وحزيران” ، فيما تحدثت السلطات المحلية عن تسجيل أكثر من ألف حادثة ‏عنف قائم على النوع الاجتماعي في حزيران وحده.‏

وأعرب حق عن القلق إزاء هذه الأرقام التي سجلت في الأشهر الستة الماضية، و التي ‏تمثل ارتفاعاً حاداً مقارنة بالعام الماضي حين سجل شركاء الأمم المتحدة ما يزيد قليلاً ‏على 8 آلاف حادثة.‏

وبحسب المتحدث، فقد شملت 7 من كل 10 حالات سجّلت خلال الأشهر الستة ‏الماضية، جرائم اغتصاب كان عدد كبير منها اغتصاباً جماعياً، ويعتقد أن جماعات ‏مسلحة هي التي ارتكبتها.‏

وفشلت قوة دولية بقيادة كينيا أُرسلت لدعم الشرطة في هايتي، في المساعدة على الحد من ‏العنف ، ومنذ ذلك الحين، تحولت القوة المعتمدة من الأمم المتحدة إلى “قوة مكافحة العصابات” ‏ذات تفويض أوسع لمواجهة الجماعات المسلحة.‏

ويوجد حالياً قرابة 1,5 مليون نازح في هايتي، كما يواجه أكثر من خمسة ملايين شخص ‏انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة.‏