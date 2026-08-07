مجلس التعاون الخليجي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران ويؤكد تضامنه مع السعودية

photo 2026 07 28 16 49 33 مجلس التعاون الخليجي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران ويؤكد تضامنه مع السعودية

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الجمعة الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكد البديوي في بيان أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكداً وقوف المجلس إلى جانبها ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف “دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي، أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 11 مدنياً في منطقة نجران السعودية، جراء اعتداء نفذته ميليشيا الحوثي.

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