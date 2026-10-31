بدء أعمال مشروع بناء مدرسة سحاب في ريف حماة الشمالي

حماة-سانا

بدأت المؤسسة السورية للبناء والتشييد اليوم السبت، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في حماة، أعمال مشروع بناء مدرسة سحاب في ريف حماة الشمالي، وذلك ضمن حملة “سوريا بلا مخيمات”، بهدف تعزيز الواقع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية مناسبة للطلاب.

وأوضح مدير المشروع في المؤسسة السورية للبناء والتشييد المهندس حسن دعيمس في تصريح لـ سانا، أن كوادر المؤسسة ستنفذ مشروع بناء مدرسة بشكل كامل، مبيناً أن المدرسة مؤلفة من طابقين، كل طابق فيه ثلاث غرف صفية، إضافة إلى غرف الإداريين بمساحة 450 متراً مربعاً لكل طابق.

وأشار دعيمس إلى أن المدرسة ستُجهّز بالكامل بعد انتهاء أعمال البناء، بما يشمل الإكساء والمقاعد والطاولات وكل المستلزمات التعليمية، لضمان استقبال الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وأوضح معلم الصف أسعد كدرو من أهالي القرية لـ سانا، أن العملية التعليمية في قرية سحاب مستمرة رغم صعوبتها، في خيام متهالكة لا تقي الطلاب حر الصيف وبرد الشتاء، مؤكداً أن إعادة بناء المدرسة تسهم في تحسين الواقع التعليمي، ولا سيما للأهالي العائدين من المخيمات.

وكانت المؤسسة السورية للبناء والتشييد باشرت مؤخراً أعمال إعادة تأهيل وترميم مدرسة الحواش في ريف حماة الشمالي.