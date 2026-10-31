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بدء أعمال مشروع بناء مدرسة سحاب في ريف حماة الشمالي

DSC04835 بدء أعمال مشروع بناء مدرسة سحاب في ريف حماة الشمالي
مشروع بناء مدرسة سحاب-حماة-سانا

حماة-سانا

بدأت المؤسسة السورية للبناء والتشييد اليوم السبت، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في حماة، أعمال مشروع بناء مدرسة سحاب في ريف حماة الشمالي، وذلك ضمن حملة “سوريا بلا مخيمات”، بهدف تعزيز الواقع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية مناسبة للطلاب.

وأوضح مدير المشروع في المؤسسة السورية للبناء والتشييد المهندس حسن دعيمس في تصريح لـ سانا، أن كوادر المؤسسة ستنفذ مشروع بناء مدرسة بشكل كامل، مبيناً أن المدرسة مؤلفة من طابقين، كل طابق فيه ثلاث غرف صفية، إضافة إلى غرف الإداريين بمساحة 450 متراً مربعاً لكل طابق.

DSC04800 بدء أعمال مشروع بناء مدرسة سحاب في ريف حماة الشمالي

وأشار دعيمس إلى أن المدرسة ستُجهّز بالكامل بعد انتهاء أعمال البناء، بما يشمل الإكساء والمقاعد والطاولات وكل المستلزمات التعليمية، لضمان استقبال الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

DSC04819 بدء أعمال مشروع بناء مدرسة سحاب في ريف حماة الشمالي

وأوضح معلم الصف أسعد كدرو من أهالي القرية لـ سانا، أن العملية التعليمية في قرية سحاب مستمرة رغم صعوبتها، في خيام متهالكة لا تقي الطلاب حر الصيف وبرد الشتاء، مؤكداً أن إعادة بناء المدرسة تسهم في تحسين الواقع التعليمي، ولا سيما للأهالي العائدين من المخيمات.

وكانت المؤسسة السورية للبناء والتشييد باشرت مؤخراً أعمال إعادة تأهيل وترميم مدرسة الحواش في ريف حماة الشمالي.

DSC04806 scaled بدء أعمال مشروع بناء مدرسة سحاب في ريف حماة الشمالي
DSC04832 scaled بدء أعمال مشروع بناء مدرسة سحاب في ريف حماة الشمالي
DSC04852 scaled بدء أعمال مشروع بناء مدرسة سحاب في ريف حماة الشمالي
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