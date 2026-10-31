شركات نفط أمريكية تسعى لرفع إنتاجها وسط نقص الإمدادات العالمية

نيويورك-سانا

تكثّف شركات النفط الأمريكية جهودها لزيادة إنتاج الوقود ورفع طاقة مصافيها التشغيلية إلى ‏أقصى حد، في ظل تراجع الإمدادات العالمية، جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والحرب ‏الروسية الأوكرانية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس ‏عن الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، قوله في ‏بيان مساء الجمعة: إن مصافي الشركة على ساحل الخليج الأمريكي تعمل بكامل طاقتها، مسجلة ‏مستويات قياسية في تشغيل وحدات التكرير خارج الشرق الأوسط، فيما أعلنت شركة شيفرون ‏بدورها تحقيق مستوى قياسي في كميات النفط الخام التي عالجتها مصافيها خلال الربع الثالث.‏

ولفت وودز إلى أن عودة الإمدادات إلى مستويات أقرب إلى طبيعتها قد تستغرق فترة تتجاوز ‏العام المقبل، فيما أشار نائب رئيس مجلس إدارة شيفرون، مارك نيلسون، إلى أن نحو 10 بالمئة ‏من طاقة التكرير العالمية لا تزال خارج الخدمة.‏

وبحسب الوكالة، فإن اضطرابات القطاع تفاقمت بفعل إغلاق إيران مضيق هرمز أمام حركة ‏الشحن، واستهداف المنشآت النفطية في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرةً إلى أن إنتاج ‏المصافي الروسية تراجع إلى 3.8 ملايين برميل يومياً، مقارنة بمعدل معتاد يبلغ 6.5 ملايين ‏برميل.‏

وفي المقابل، أعلنت إكسون موبيل وشيفرون ارتفاع أرباحهما الفصلية إلى أكثر من الضعف، ‏مستفيدتين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحسن هوامش أرباح التكرير، رغم استمرار ‏الضغوط على أسواق الوقود والإمدادات العالمية.‏

وتأتي هذه التحركات مع تجاوز أسعار البنزين في الولايات المتحدة أربعة دولارات للغالون، ‏واقتراب أسعار الديزل من ستة دولارات، وسط نقص في إمدادات المنتجات النفطية المكررة، ‏نتيجة تضرر منشآت إنتاجية في الشرق الأوسط وروسيا، وتراجع إنتاج الصين من المشتقات ‏النفطية.‏