الوزير الحلبي: الجامعة السورية التركية نموذج متقدم للتعاون العلمي والبحثي بين البلدين

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن اتفاقية التعاون الإطاريّة التي تم توقيعها مع رئاسة مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)، أمس الأربعاء بشأن إنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق، تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مؤسسة جامعية مشتركة، تستند إلى أعلى المعايير الأكاديمية، وتشكل نموذجاً متقدماً للتعاون العلمي والبحثي بين سوريا وتركيا.

وأكد الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس أن الوزارة ستعمل، بالتنسيق مع الجانب التركي ريثما يصدر قرار إحداثها من الجهات المختصة، على استكمال إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للجامعة، ووضع هيكلها الإداري والأكاديمي، وآليات القبول وضمان الجودة والاعتماد، بما يؤسس لجامعة حديثة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وخدمة مسيرة التنمية في البلدين.

اتفاقية تعاون إطاريّة

وبيّن الوزير الحلبي أن الاتفاقية الإطارية، تتضمن جملةً من البنود النوعية، أبرزها توسيع برامج المنح الدراسية، وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، والاعتراف بالمؤهلات العلمية، وإطلاق برامج أكاديمية مشتركة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

كما تتضمن الاتفاقية، تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، إلى جانب تطوير البنية الرقمية للجامعات، وتعزيز التعاون في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتنظيم المنتدى السوري التركي للجامعات، ودعم برنامج التوأمة بين الجامعات السورية والتركية.

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الوزارة تنظر إلى الجامعة السورية التركية بوصفها مشروعاً أكاديمياً استراتيجياً يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة، وتعزيز التبادل المعرفي، وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة والباحثين، وترسيخ مكانة الجامعات السورية في فضائها الأكاديمي الإقليمي والدولي.

تعزيز التعاون مع الجامعات التركية

وفي سياق متصل، لفت الوزير الحلبي إلى أنه زار ووفد الوزارة المرافق جامعات (أنقرة، وغازي (Gazi University)، والشرق الأوسط التقنية (METU) في العاصمة أنقرة)، ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا (TÜBİTAK).

وفي إطار الاطلاع على التجارب الأكاديمية المتقدمة أشار الوزير الحلبي إلى أنه تمت زيارة جامعة الطيران والفضاء التركية (THK University) في العاصمة أنقرة، والتعرف على تجربتها في مجالات التعليم المتخصص والبحث العلمي والتدريب المرتبط بعلوم الطيران والفضاء، والاطلاع على المرافق التعليمية والمخابر والتجهيزات البحثية التي تمتلكها الجامعة، إلى جانب برامجها الأكاديمية المتخصصة، وتم بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية ذات الأهمية المستقبلية.

ولفت الوزير الحلبي إلى أنه تم خلال هذه الزيارات بحث مجالات التعاون المشترك، وفرص تطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات في البلدين، والاطلاع على تجربة الجامعات وبرامجهما العلمية، والبحثية.

كما تم بحث فرص التعاون مع الجامعات السورية، وتوسيع التعاون في مجالات التبادل الأكاديمي، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والباحثين، ويسهم في بناء شراكات جامعية قائمة على المعرفة والخبرة المتبادلة، ودعم الابتكار، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات البحثية.

تعزيز حضور الجامعات السورية دولياً

وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة ماضية في تعزيز حضور الجامعات السورية ضمن محيطها الإقليمي والدولي، والعمل على توسيع آفاق التعاون مع الجامعات التركية الرائدة، والاستفادة من خبراتها بما يخدم مسيرة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، وتعزيز الشراكات العلمية التي تخدم الطلبة والباحثين، وتواكب متطلبات التنمية وإعادة الإعمار، انطلاقاً من إيمانها بأن البحث العلمي هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل.

وكان الوزير الحلبي أعلن أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون إطارية بين سوريا وتركيا في مجالي التعليم ‏العالي والبحث العلمي، وذلك في ختام مباحثات أجراها مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي (‏YÖK‏) أيرول أوزفار، ‏بحضور وفد من الوزارة.‏

ويقوم الوزير الحلبي على رأس وفد من الوزارة، بزيارة رسمية إلى تركيا لمواصلة التنسيق بشأن الملفات المشتركة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.‏