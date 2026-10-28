البنك الدولي يتوقع ارتفاعاً قياسياً لأسعار الطاقة والسلع هذا العام

نيويورك-سانا

توقع البنك الدولي ارتفاعاً قياسياً لأسعار الطاقة والسلع خلال العام الحالي 2026، ‏مع استمرار الحرب الأمريكية – الإيرانية.‏

وفي تقرير جديد صدر عن البنك اليوم الأربعاء، رجّح ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32 ‏بالمئة بعد 3 سنوات من الانخفاض قبل أن تعاود الاستقرار في 2027.‏

وأشارت توقعات البنك إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 91 دولاراً للبرميل العام ‏الحالي، بعد أن كان 69 دولاراً العام الماضي، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 79 دولاراً ‏في 2027.‏

أما أسعار السلع، فتوقع البنك ارتفاعها بنسبة 23 بالمئة هذا العام، مع استمرار ‏تداعيات الحرب بين أمريكا وإيران، واستنزاف مخزونات النفط، وتعطل شحنات ‏الحبوب وتأثيرات ظاهرات إل نينيو في المحاصيل.‏

وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 10 بالمئة العام الحالي ‏و7 بالمئة العام المقبل، بزيادة تراكمية قدرها 18 بالمئة.‏

ونوه التقرير بأن التوقعات تفترض عدم حدوث تصعيد كبير في النزاعات الراهنة، ‏أما مع حدوثه فقد يصل متوسط سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، وقد تقفز ‏أسعار السلع الغذائية إلى 12 بالمئة عن المرجح في التوقعات الأساسية.‏

أكبر انخفاض منذ 4 عقود

وفي سياق متصل، رجح التقرير انخفاض المعروض العالمي من النفط بنسبة 5.2 ‏بالمئة وهو أكبر انخفاض منذ 4 عقود، باستثناء فترة الركود العالمي في 2020، ‏متوقعاً، في الوقت نفسه، انخفاض الاستهلاك بنسبة 2.5 بالمئة وهو ثالث أكبر ‏انكماش سنوي مسجل بعد عامَي 2020 و1980.‏

ارتفاع في أسعار الأسمدة

وعلى النحو نفسه، توقع تقرير البنك ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14 بالمئة خلال ‏العام الحالي 2026، بعد ارتفاع حاد في أسعار اليوريا بدايات العام.‏

مستوى قياسي للمعادن

وفيما يخص المعادن، أشارت توقعات البنك الدولي إلى ارتفاع أسعار المعادن بنسبة ‌‏25 بالمئة، بعد أن سجلت أسعار الألمنيوم والنحاس والقصدير مستويات قياسية.‏

ويعكس هذا الارتفاع الطلب القوي الناتج عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ‏والسيارات الكهربائية، ومراكز البيانات، مع استمرار اضطرابات الإمداد هذا العام.‏

أما المعادن النفيسة، فقد توقعَ ارتفاعها بنسبة 40 بالمئة خلال العام الحالي، مع ‏استمرار الطلب على الأصول الآمنة، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي ‏والسياسي.‏

ورجح التقرير أن تشهد الأسعار اعتدالاً طفيفاً عام 2027 القادم، مبيناً أنها ستظل ‏أعلى من 3 أضعاف متوسطها للفترة بين عامي 2015 و2019.‏

ويأتي تقرير البنك الدولي اليوم ليوضح حجم تأثير الحرب وتداعياتها في المنطقة، ‏وانعكاسها المباشر على أسعار السلع والطاقة والمعادن على حد سواء.‏