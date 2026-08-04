التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية ‏المحتلة ‏

الرياض-سانا‏

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للجرائم والانتهاكات ‏الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما استهداف ‏المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى ‏سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ‏والقانون الدولي الإنساني. ‏

وحذّرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان على موقعها الرسمي من خطورة ‏استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان والإرهاب المنظم الذي يمارسه ‏المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة ‏الغربية، بما فيها القدس الشريف، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ‏لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها.‏

وجددت الأمانة العامة التأكيد على ضرورة حمل إسرائيل، على الالتزام ‏بواجباتها وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من ‏خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2803، بما يشمل فتح جميع ‏المعابر وضمان إيصال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق، إضافة إلى ‏الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي.‏

كما دعت الأمانة العامة إلى الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتمكين ‏حكومتها من تولي مسؤولياتها بما فيها قطاع غزة.‏

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، التوصل إلى ‏اتفاق لتنفيذ مرحلة جديدة ‏من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن ‏نزع السلاح من القطاع ‏بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية.‏