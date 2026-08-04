التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية ‏المحتلة ‏

الرياض-سانا
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذّرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان على موقعها الرسمي من خطورة استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وجددت الأمانة العامة التأكيد على ضرورة حمل إسرائيل، على الالتزام بواجباتها وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2803، بما يشمل فتح جميع المعابر وضمان إيصال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق، إضافة إلى الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعت الأمانة العامة إلى الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتمكين حكومتها من تولي مسؤولياتها بما فيها قطاع غزة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مرحلة جديدة من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح من القطاع بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية.