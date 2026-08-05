هيئة التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغاً عن انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عدن

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة بحرية على بعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي: إن “ربان ناقلة نفط أفاد بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من الناقلة”، مؤكداً أن “جميع أفراد الطاقم بخير ولم تُسجل إصابات”.

وأضافت أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي آثار سلبية على البيئة”، داعية السفن إلى “توخي الحذر أثناء الإبحار والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه”.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الهيئة عن تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لهجوم بواسطة سفينة سطحية غير مأهولة على بعد 9 أميال بحرية جنوب غرب مدينة المخا اليمنية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن تتمكن السلطات من إنقاذ طاقمها.