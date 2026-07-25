قطر تؤكد ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

الدوحة-سانا

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم السبت، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد آل ثاني، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية القطرية على موقع “إكس”، على أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في صون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

وجدد وزير الخارجية القطري دعم بلاده الكامل لجميع الجهود الرامية إلى خفض التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 تموز الجاري، إنهاء مذكرة التفاهم لوقف الحرب مع إيران الموقعة في 18 حزيران الماضي، وذلك إثر تصاعد التوتر وتجدد الضربات العسكرية المتبادلة.