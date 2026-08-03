تحطم مقاتلة في ميانمار خلال طلعة تدريبية بعد اصطدامها بطائر

photo 2026 08 03 16 17 46 تحطم مقاتلة في ميانمار خلال طلعة تدريبية بعد اصطدامها بطائر
صورة أرشيفية

يانغون-سانا
 
تحطمت مقاتلة تابعة لسلاح الجو في ميانمار اليوم الإثنين، إثر اصطدامها بطائر خلال طلعة تدريبية في العاصمة يانغون، ما أدى إلى اندلاع حريق في محركها وتسبب بسقوطها قرب قرية نياونغهنابين في بلدة هماوبيي، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا.
 
وأوضحت الوكالة أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة بسلام بعد أن وجّه الطائرة بعيداً عن إحدى المناطق السكنية لتجنب وقوع خسائر على الأرض، بينما باشرت قوات الأمن تنفيذ الإجراءات اللازمة في محيط موقع التحطم، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم.
 
وتُعدّ اصطدامات الطيور بالطائرات من المخاطر المعروفة في الطيران العسكري والمدني، ولا سيما خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط أو أثناء التحليق على ارتفاعات منخفضة.

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